Mlađa je od dobnog limita od 14 godina, a briljira na Svjetskom prvenstvu

Svjetska javnost u nedjelju je imala priliku upoznati kinesko čudo od djeteta, 12-godišnju plivačicu Zidi Yu, koja je debitirala na Svjetskom prvenstvu u Singapuru.

Djevojčica, koja pohađa osnovnu školu u kineskoj sjevernoj provinciji Hebei, plivala je u kvalifikacijama na 200m mješovito i ušla je u polufinale s 15. vremenom (2:11,90 minute), što je za sekundu i 27 stotinki sporije od njenog najboljeg ovosezonskog rezultata. No, to joj je i najslabija od tri discipline na kojima će nastupiti u Singapuru. Još će plivati na 400m mješovito i 200m leptir.

Da je nastupala na OI, bila bi četvrta saa svojim vremenom

Najbolje vrijeme u kvalifikacijama na 200m mješovito ostvarila je Australka Tara Kinder (2:09.45), a stotinku sporija bila je olimpijska prvakinja i svjetska rekorderka 18-godišnja Kanađanka Summer McIntosh.

Na kineskom državnom prvenstvu, održanom u svibnju u Shenzhenu, Yu je pobijedila na 400m mješovito i 200m leptir, dok je na 200m mješovito bila druga. Njezina vremena na 200m leptir i 200m mješovito spadaju među najbolje rezultate na svijetu ove godine, i s njima bi na prošlogodišnjim OI u Parizu bila četvrta u finalu.

Dobni limit za nastup na seniorskom svjetskom prvenstvu u plivanju je 14 godina. No, ako imate ispunjenju kvalifikacijsku normu, onda mogu nastupiti i mlađi od 14 godina.

