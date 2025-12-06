Japanske palačinke i božićni ukrasi - Katy Perry servirala novu udicu za šuškanja...

Američka pop zvijezda Katy Perry (41) oduševila je pratitelje novom objavom na Instagramu, podijelivši intimne trenutke sa svog putovanja u Japan. Iako je u Tokiju boravila u sklopu svoje svjetske turneje, čini se da je pjevačica pronašla vremena i za romantiku s novim partnerom, bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom (53).

U nizu fotografija i videozapisa, Perry je otkrila kako provodi vrijeme u japanskoj prijestolnici. Uz kratak opis "vrijeme u Tokiju na turneji i više od toga", objava prikazuje sretan par kako pozira na zajedničkom selfiju, uživa u sushiju i istražuje lokalnu kulturu, uključujući i posjet sumo borbi.

Pjevačica je također podijelila kadrove slasnih japanskih palačinki i neobičnih božićnih ukrasa, stvarajući dojam ispunjenog i uzbudljivog putovanja.

Ne skrivaju svoju ljubav

Ova objava dolazi kao potvrda glasina o njihovoj vezi. Nakon što je u lipnju ove godine objavila prekid veze s glumcem Orlandom Bloomom (48), s kojim ima kćer Daisy (5), Katy je nedavno potvrdila vezu s Trudeauom. Putovanje u Japan poklopilo se sa završetkom njezine iznimno uspješne turneje "The Lifetimes Tour", koja završava 7. prosinca u Abu Dhabiju. Čini se da pjevačica uspješno spaja poslovne obveze s novom ljubavnom srećom.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali objavu, a komentari su preplavljeni srcima i porukama podrške. "Nadam se da ćeš biti sretna od sveg srca", "Preslatki ste", samo su neke od reakcija koje pokazuju da pratitelji podržavaju njezinu novu vezu.

Objavom iz Tokija, Katy Perry nije samo dala uvid u završetak svoje turneje, već je i na "Instagram službeni" način potvrdila jednu od najneočekivanijih romansi godine, ostavljajući obožavatelje da s nestrpljenjem iščekuju što budućnost donosi za ovaj novi slavni par.

