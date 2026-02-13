Svjetsko Superbike prvenstvo se vraća, evo gdje i kada gledati spektakl u Australiji

Ljubitelji oktanskih uzbuđenja napokon su došli na svoje. Najbrže svjetsko prvenstvo serijskih motocikala, MOTUL FIM Superbike World Championship, otvara svoja vrata novoj sezoni. Akcija počinje već tradicionalno na kultnoj australskoj stazi Phillip Island od 21. i 22. veljače, a dobra vijest za sve navijače u Hrvatskoj jest da će utrke moći pratiti putem streaming platforme Voyo.

Nova uzbuđenja na Phillip Islandu

Duga zimska stanka je završila, a vozači i timovi spremni su za prvu od dvanaest rundi u kalendaru za 2026. godinu. Phillip Island, poznat po svojim brzim zavojima i nepredvidivim vremenskim uvjetima, savršena je pozornica za otvaranje sezone. Trodnevni spektakl uključuje slobodne treninge u petak, dok prava akcija za bodove kreće u subotu s prvom glavnom utrkom. Nedjelja donosi dodatnu dramu s kratkom Superpole utrkom ujutro te drugom glavnom utrkom poslijepodne, što jamči vikend ispunjen adrenalinom. Uz najjaču WorldSBK klasu, na stazi će se naći i vozači World Supersport prvenstva, koji također započinju svoju borbu za naslov.

Velike promjene na startnoj rešetki za 2026.

Ovogodišnja sezona donosi značajne promjene u vozačkim postavama koje obećavaju potpuno novu dinamiku u borbi za naslov. Tvornički BMW tim, koji je osvojio posljednja dva vozačka prvenstva, ima potpuno novu postavu koju čine iskusni pobjednik utrka Danilo Petrucci i portugalska zvijezda Miguel Oliveira. Tvornička Ducati momčad (Aruba.it Racing) uz drugoplasiranog iz prošle sezone Nicola Bulegu dovodi Ikera Lecuonu iz Honde.

Velike promjene dogodile su se i u Hondi, koja u borbu za vrh šalje dva debitanta iz MotoGP svijeta, Jakea Dixona i Somkiata Chantru. Natjecateljski duh prvenstva dodatno pojačava činjenica da se za naslov bori šest velikih proizvođača: Ducati, BMW, Yamaha, Kawasaki, Honda i Bimota. Sve to garantira neizvjesnu sezonu u kojoj je teško predvidjeti glavne favorite.

