BOMBA S OTOKA /

Englezi plasirali senzaciju: Igor Tudor postaje novi trener Tottenhama?

Englezi plasirali senzaciju: Igor Tudor postaje novi trener Tottenhama?
Foto: Agostino Gemito/alamy/profimedia

Igor Tudor a klupi Tottenhama naslijedit će Thomasa Franka, koji je dobio otkaz u srijedu

13.2.2026.
15:04
M.G.
Agostino Gemito/alamy/profimedia
Hrvatski trener Igor Tudor dogovorio je preuzimanje engleskog prvoligaša Tottenhama, javlja  Daily Mail.

Englezi pišu da Tudorima bogato isustvo i reputaciju te da može brzo utjecati na situaciju u momčadi.

Očekuje se da će biti na toj poziciji  do ponedjeljka, kada se igrači vrate na trening, prvi put otkako je bivši trener Thomas Frank otpušten ove srijede.

Ukoro opširnije...

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren​

Igor TudorTottenhamTrener
