Englezi plasirali senzaciju: Igor Tudor postaje novi trener Tottenhama?

Hrvatski trener Igor Tudor dogovorio je preuzimanje engleskog prvoligaša Tottenhama, javlja Daily Mail.

Englezi pišu da Tudorima bogato isustvo i reputaciju te da može brzo utjecati na situaciju u momčadi.

Očekuje se da će biti na toj poziciji do ponedjeljka, kada se igrači vrate na trening, prvi put otkako je bivši trener Thomas Frank otpušten ove srijede.

Ukoro opširnije...

