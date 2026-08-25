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Istina se dugo skrivala: Objavljeno da barem četvrtina NFL igrača pati od degeneracije mozga

Istina se dugo skrivala: Objavljeno da barem četvrtina NFL igrača pati od degeneracije mozga
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Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

NFL je tek 2016. priznao vezu između sporta i CTE-a, kada je isplatio odštetu bivšim igračima

25.8.2026.
21:29
Hina
Bob Kupbens/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
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Barem jedan od četiri igrača u Nacionalnoj nogometnoj ligi (NFL) pati od degeneracije mozga, rezultati su studije objavljene na temelju analize mozga bivših igrača.

Kronična traumatska encefalopatija (CTE) progresivna je degenerativna bolest mozga uzrokovana ponovljenim udarcima u glavu ili potresima mozga. Simptomi su agresivnost, nagle promjene raspoloženja i bijes, depresija i jaka tjeskoba...

Međutim, budući da se bolest može dijagnosticirati tek post mortem, njezinu prevalenciju u NFL-u i dalje je teško izmjeriti.

Kako bi pokušali popuniti ovu prazninu u znanju, američki istraživači ispitali su slučajeve bivših NFL igrača koji su umrli između 2016. i 2021. u različitoj dobi.

Od tih 878 pojedinaca, 235 je doniralo svoj mozak, što je istraživačima omogućilo da ispitaju ta tkiva na tragove CTE-a.

Ova dijagnoza potvrđena je kod 24,5% preminulih igrača, prema rezultatima objavljenim u British Medical Journalu (BMJ).

Najmanje "gotovo četvrtina svih bivših NFL igrača koji su umrli između 2016. i 2021. imala je neuropatologiju povezanu s CTE-om u vrijeme smrti," zaključuju autori.

Iako se ovi podaci "ne mogu izravno protumačiti kao odraz prevalencije CTE-a među svim bivšim igračima", oni ističu vjerojatno podcjenjivanje ovog tereta na ovu populaciju, napominju profesori Tobias Kurth i Richard Riley, koji nisu bili uključeni u studiju, u uvodniku.

NFL je tek 2016. priznao vezu između sporta i CTE-a, kada je poduzeo korake za ograničavanje rizika i isplatio odštetu bivšim igračima.

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