Hrvatski skijaši po drugo postolje sezone na sretnim stazama

Nakon jučerašnjeg sjajnog drugog mjesta u kanadskom Tremblantu, danas Zrinka Ljutić na istoj stazi ide i po drugo postolje ove sezone. Osim tog veleslaloma, danas se skija i muški veleslalom u Beaver Creeku u SAD-u, a svog će predstavnika, Filipa Zubčića, koji također hvata drugo postolje ove godine, imati i Hrvatska.

Ljutić je jučer za pobjednicom, Novozelanđankom Alice Robinson, zaostala 94 stotinke, dok je od treće Kanađanke Valerie Grenier bila brža šest stotinki. Drugim je mjestom Ljutić izjednačila svoj najbolji rezultat karijere u Svjetskom kupu u toj disciplini, a ujedno je i po prvi put ove sezone neku utrku okončala među tri najbolje. Najbolja hrvatska skijašica danas će startati s pete pozicije, a prva utrka veleslaloma će se skijati od 16 sati, dok je druga na rasporedu u 19 sati.

"Sretna sam s drugim postoljem u veleslalomu u karijeri, a napokon sam se popela na postolje i u ovoj sezoni. U prvoj vožnji stazu je postavljao moj trener i tata i definitivno se bazirao na moje jače strane. Odgovarao mi je taj ritam u početku. Donji dio staze bio je aritmičan, uz valove, i stoga nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i stekla samopouzdanje za drugu vožnju. Na startu druge vožnje dosta me ometala magla, ali nakon prvih nekoliko vrata vidljivost je bila bolja", kazala je Ljutić nakon drugog mjesta.

Od 18 sati imati ćemo priliku u akciji gledati i Filipa Zubčića, koji će se u američkom Beaver Creeku 14. spustiti niz stazu. Zubčić je u prošlom veleslalomu, koji se također skijao u SAD-u, u Copper Mountainu završio na visokom trećem mjestu, te se nada da će mu i ovaj put utrka na američkom tlu biti sretna. Zubčić već ima iskustva s ovom stazom, budući da je 2024. na njoj završio šesti.

"Ovdje u Beaver Creeku nas očekuje malo drugačija veleslalom staza nego inače. Start će biti nešto viši, a cilj nešto raniji, tako da će možda biti i nešto teže jer je prvi dio staze dosta strm. Pokazao sam u Copper Mountainu da znam 'disati na škrge' i nadam se da ću i ovu vožnju uspjeti odskijati dobro i vratiti se u Europu s još jednim lijepim rezultatom", rekao je u najavi veleslaloma Filip Zubčić.

