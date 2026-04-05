Hrvatska ima novo čudo, a pao je i rekord dvorane! Golman Siska: 'Ne znam kako se nije srušila'

Hokejaši Siska svladali su u subotu u Ledenoj dvorani Zibel talijanski Merano u drami produžetka 4:3 (0-0, 1-2, 2-1, 1-0, OT). Sisak je velikom pobjedom poveo u polufinalnoj seriji Alpske lige s 3-2 i u Italiju odlazi s meč-pakom.

Bila je to rijetko uzbudljiva utakmica puna preokreta u kojoj je oslabljeni Sisak, bez nekoliko važnih ozlijeđenih igrača, u pravom trileru u spektakularnoj atmosferi Zibela uspio pobijediti Merano i doći na jednu pobjedu do finala Alpske hokejaške lige.

U Sisku je pao i rekord dvorane s prodanih čak 2727 ulaznica. Dvorana ima kapacitet od 1960 sjedećih mjesta, ali navijača je bilo posvuda, stajalo se na svakom koraku. Golman Siska Vito Nikolić bio je jedan od junaka drame na Zibelu u kojoj je Sisak preživio produžetak i stigao do velike pobjede.

"Dečki su vjerovali cijelo vrijeme, znali smo da je jedan šut dovoljan da bude dobar, da uđe unutra i da smo opet na konju", rekao je Nikolić, naglasivši kako je nagrada stigla u produžetku.

Stavili sve na led

Dodao je Nikolić da su igrači "stavili sve na led" i da ih je upravo taj rad na kraju nagradio, dok su tribine eruptirale nakon pobjedničkog gola.

Atmosfera u Ledenoj dvorani Zibel ostavila je snažan dojam i na njega. "Ne znam kako se dvorana nije srušila. Ljudi su bili fantastični, skandiraju ti i kad primiš gol, guraju nas dalje", opisao je vratar Siska podršku gledatelja koji su stvorili najjaču atmosferu otkako je u gradu zavladala hokejaška groznica.

Serija se sada seli u Merano, gdje će Sisak u utorak imati prvu meč-loptu za finale.

"U play-offu je uvijek teško pobjeđivati vani, ali uspjeli smo već jednom tamo, ne vidim zašto ne bismo mogli opet", poručio je Nikolić i naglasio je da je cilj završiti posao u Italiji kako bi se izbjegla sedma utakmica i dodatno trošenje momčadi.

Svjestan je da će u Meranu domaćin pokušati nametnuti svoj ritam, ali vjeruje da Sisak ima recept.

"Ako ćemo igrati kao večeras, možemo ih dobiti i tamo. Ako ih ne dobijemo tamo, dobit ćemo ih opet ovdje", zaključio je.

