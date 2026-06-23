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Sjajne vijesti za BiH! Rasplet na SP-u otvorio Zmajevima vrata nokaut-faze

Sjajne vijesti za BiH! Rasplet na SP-u otvorio Zmajevima vrata nokaut-faze
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Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

BiH je u prvom kolu remizirala s Kanadom i trenutno na svom kontu ima samo jedan bod

23.6.2026.
8:40
Sportski.net
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
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Reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je dodatni razlog za optimizam nakon raspleta utakmica drugog kola skupine I na Svjetskom prvenstvu.

Francuska je bez većih problema svladala Irak s 3:0, predvođena raspoloženim Kylianom Mbappeom, dok je Norveška u uzbudljivom susretu bila bolja od Senegala rezultatom 3:2 zahvaljujući dvostrukom strijelcu Erlingu Haalandu.

Takav razvoj događaja ide u prilog Zmajevima. Francuska i Norveška sada imaju maksimalnih šest bodova, dok su Irak i Senegal ostali bez ijednog osvojenog boda nakon dva kola. To znači da će jedna od te dvije reprezentacije grupnu fazu završiti s najviše tri boda.

Za BiH je to važna vijest u borbi za plasman u nokaut-fazu. Ukoliko izabranici izbornika u srijedu navečer svladaju Katar, značajno će povećati svoje izglede za prolazak dalje, budući da trećeplasirane ekipe iz skupine I više ne mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju u ukupnom poretku.

Podsjetimo, BiH je u prvom kolu remizirala s Kanadom i trenutno na svom kontu ima samo jedan bod.

Svjetsko Prvenstvo 2026.HrvatskaNorveškaBosna I HercegovinaErling Braut Haaland
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