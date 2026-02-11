FREEMAIL
IDU BUGARI /

Francuskoj zlato i srebro u biatlonu, senzacija na bronci, solidan nastup Hrvatice

Francuskoj zlato i srebro u biatlonu, senzacija na bronci, solidan nastup Hrvatice
Foto: Franck Fife/afp/profimedia

Na brončanoj smo poziciji imali pravu senzaciju, možda i najveću do sada na ovim Igrama

11.2.2026.
15:47
Sportski.net
Franck Fife/afp/profimedia
Francuski dan u biatlonu na Olimpijskim igrama 2026. U Antholzu je na 15 kilometara u ženskom sprintu najbolja bila Julia Simon koja je došla do drugog zlata na ovim Igrama nakon zlata u mješovitoj štafeti.

Simon je promašila samo jednu metu i upisala vrijeme 41:15.6. Srebro je također otišlo u Francusku, u ruke Lou Jeanmonnot koja je zaostala 53.1 sekundu za sunarodnjakinjom. Na brončanoj smo poziciji imali pravu senzaciju, možda i najveću do sada na ovim Igrama. Bugarka Lora Hristova došla je do brončane medalje.

Hristova je bila savršena na pucanju s 20/20, a na kraju je zaostala minutu i četiri i pol sekunde za Simon. Bila je 13 sekundi ispred Vanesse Voigt i tako donijela Bugarskoj drugu broncu na ovim Igrama. Hristova prije ovih ZOI nije nikada bila u top 10 u Svjetskom kupu.

Hrvatska predstavnica Anika Kožica upisala je solidan plasman. Bila je savršena na prva tri pucanja da bi na zadnjem promašila dvije mete. Zaostala je +5:55.7 za pobjednicom i na kraju završila 60.

BiatlonZimske Olimpijske Igre 2026
