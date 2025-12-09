Sve što trebate znati o novom svjetskom prvaku: Detalji otkrivaju tko je zapravo Lando Norris

Na party proslave naslova prvaka potrošio je više od 100 tisuća eura, djevojka mu je poznata portugalska manekenka - to je novi vrući dečko Formule 1 Lando Norris o kojem svi pišu pa i Kristina Livaja.

Možda nije prvak kojeg se priželjkivalo, ali šampion je šampion koji je titulu tako i proslavio.

Po navodima britanskih medija, 100.000 funti iznosio je račun Norrisove zabave. Najomraženiji prvak Formule 1 prvi je pobjednik od 2016. i Nice Rosberga koji nema najviše pobjeda u sezoni.

"Moje grlo i glas baš nisu u najboljem stanju, ali sjećanja, ta noć, cijelo putovanje – sve je bilo nevjerojatno. Zvuči bolje kad mi to drugi kažu nego kad ja sam sebi to pokušavam reći, ali to je bio moj san."

Iako mu je san bio motociklizam, inspiriran legendarnim Valentinom Rossijem čije je fluorescentne boje kasnije prenio na svoje kacige, četiri kotača su ipak presudila. Sa samo sedam godina počeo je voziti karting, a s 15 postao najmlađi svjetski prvak.

Dolazi iz imućne obitelji. Otac Adam britanski je poduzetnik s procijenjenim bogatstvom od preko 235 milijuna eura. Djevojka mu je portugalska manekenkom i glumica Magui Corceiro, bivša djevojka portugalskog nogometaša Joaa Felixa.

"Ja sam prilično običan, prizeman i otvoren, nježan tip, i nikad nisam odrastao s tim pretjerano agresivnim 'borbenim' stavom. Hvala Bogu da nisam krenuo u boksačke vode ili nešto slično, jer bih u tome bio katastrofa."

Igranje igrica

Norris je zato izvan staze strastveni golfer. Nastupao je na profesionalno-amaterskom turniru, a u slobodno vrijeme je i gamer i YouTuber. Prava je zvijezda u svijetu e-sporta, gdje osnovao vlastiti tim i lifestyle brend Quadrant.

Osim igranja igrica progovara i o mentalnom zdravlju i pritiskom s kojim se suočavao na početku karijere.

"Pa, ljudi će jednostavno malo češće primjećivati moje lice, nažalost, i možda me malo više zapaziti. Ali osim toga, moj život ostaje isti. I dalje ću se viđati s prijateljima i obitelji, ići igrati golf, padel, igrati igre – što god da je – i s te strane se ništa ne mijenja."

U kolovozu se našalio da će se poput Nica Rosberga umiroviti kada ostvari svoj životni cilj-titulu prvaka Formule 1. San je ispunjen, a hoćemo li ga i dalje gledati u McLarenu pratite sljedeće sezone na RTL-u."