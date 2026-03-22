Talijanska biciklistica udarila je u ogradu, a potom pala glavom nekoliko metara niže
Foto: Florian Frison/AFP/Profimedia

22.3.2026.
9:04
Sportski.net
Florian Frison/AFP/Profimedia
Talijanska biciklistica Debora Silvestri prevezena je u bolnicu nakon zastrašujućeg pada tijekom subotnje jednodnevne utrke Milano–San Remo.

Šokantan incident dogodio se pred kraj utrke, kada je više vozačica sudjelovalo u masovnom sudaru i ostalo ležati na cesti. Silvestri je stigla nešto kasnije na mjesto nesreće, no u pokušaju da izbjegne sudar udarila je u ogradu, preko koje je pala i glavom udarila u pod nekoliko metara niže, piše Daily Mail.

Njezin tim Laboral Kutxa ubrzo je objavio priopćenje o njezinu stanju:

“Debora Silvestri doživjela je pad na spustu Cipressa. Svjesna je i na putu u bolnicu na daljnju obradu.”

Kasnije su dodali: “Ostat će hospitalizirana sljedećih nekoliko sati pod liječničkim nadzorom, a dodatne pretrage utvrdit će razmjere ozljeda.”

Belgijka Lotte Kopecky pobijedila je u utrci dugoj 156 kilometara nakon kaotičnih scena, tijesno pobijedivši Švicarku Noemi Rüegg u završnom sprintu.

Unatoč pobjedi, utrku je zasjenio incident, što je Kopecky potvrdila izjavom: “Nadam se da su svi dobro.”

Ozljedu Silvestri pogledajte niže. Upozoravamo vas da su prizori uznemirujući.

