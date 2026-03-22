Legendarna Vonn unatoč teškoj ozljedi ne posustaje: Trenira punom parom i sprema veliki povratak?

Lindsey Vonn ne gubi ni sekunde u povratku. Američka olimpijska skijaška legenda objavila je video iz teretane na kojem se vidi kako naporno trenira nakon stravične ozljede.

Vonn na snimci radi zgibove i djeluje potpuno fokusirano dok prolazi kroz rehabilitaciju. Amerikanka, čini se, neće tako skoro usporiti jer unatoč ozljedi odrađuje oko šest zgibova bez pardona.

Podsjetimo, Vonn je doživjela težak pad na Zimskim olimpijskim igrama 2026. — zadobila je složeni prijelom noge, slomljen gležanj i puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) — te je prošla kroz više operacija, a u jednom trenutku joj je noga bila i ugrožena.

Unatoč svemu, Vonn neprestano dokumentira oporavak — od ranih rehabilitacijskih treninga do zgibova — jasno dajući do znanja da je odlučna vratiti se na staro.

