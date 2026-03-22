SVAKA ČAST /

Legendarna Vonn unatoč teškoj ozljedi ne posustaje: Trenira punom parom i sprema veliki povratak?

Legendarna Vonn unatoč teškoj ozljedi ne posustaje: Trenira punom parom i sprema veliki povratak?
Foto: Tiziana FABI/AFP/Profimedia

Podsjetimo, Vonn je doživjela težak pad ZOI-ju u kojemu je zadobila složeni prijelom noge, slomljen gležanj i puknuće prednjeg križnog ligamenta

22.3.2026.
8:28
Sportski.net
Tiziana FABI/AFP/Profimedia
Lindsey Vonn ne gubi ni sekunde u povratku. Američka olimpijska skijaška legenda objavila je video iz teretane na kojem se vidi kako naporno trenira nakon stravične ozljede.

Vonn na snimci radi zgibove i djeluje potpuno fokusirano dok prolazi kroz rehabilitaciju. Amerikanka, čini se, neće tako skoro usporiti jer unatoč ozljedi odrađuje oko šest zgibova bez pardona.

Podsjetimo, Vonn je doživjela težak pad na Zimskim olimpijskim igrama 2026. — zadobila je složeni prijelom noge, slomljen gležanj i puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) — te je prošla kroz više operacija, a u jednom trenutku joj je noga bila i ugrožena.

Unatoč svemu, Vonn neprestano dokumentira oporavak — od ranih rehabilitacijskih treninga do zgibova — jasno dajući do znanja da je odlučna vratiti se na staro.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
