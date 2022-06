Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija nije uspjela izboriti izravan plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Mađarskoj pa će u ponedjeljak, 27. lipnja, (15.30 sati) igrati u osmini finala protiv Gruzije, za koju je izbornik Ivica Tucak nakon pobjede nad Japanom ustvrdio da je "sve samo ne neiskusna ekipa".

Hrvatski izbornik je nakon uvjerljive pobjede nad Japanom (21-13) koja ipak nije bila dostatna za osvajanje prvog mjesta u skupini B, bio nezadovoljan kriterijem suđenja.

"Dobro da je bila ovako stresna utakmica i da smo pobijedili. Ono što me nije ostavilo ravnodušnim je suđenje u kojem se Japanu dozvoljavala agresivna igra i skoro pa kidanje glava, dok mi koji smo skoro pa bježali od lopte zaradili više isključenja. Igrati protiv Japana u takvim okolnostima je zaista teško, kada nakon svakog kontakta zaradiš isključenje. No ovo je jedna atipična utakmica, ovo zaista nema veze s normalnim utakmicama. Zato mi je drago da su momci ovo ipak uspješno iznijeli", prokomentirao je Tucak, a potom se osvrnuo na nokaut fazu natjecanja u kojoj Hrvatsku čeka Gruzija u osmini finala, a u slučaju pobjede reprezentacija Srbije u četvrtfinalu.

"Sada tek počinje pravi turnir, a mi nismo ovdje došli da bi bili prolaznici. U osmini finala sastajemo se s Gruzijom koja je sve samo ne neiskusna ekipa. U svom sastavu imaju nekolicinu vrlo dobrih pojedinaca, trebamo se dobro pripremiti. No, vjerujem da smo kvalitetniji", zaključio je hrvatski izbornik.

Kapetan Ivan Krapić je postigao pet pogodaka Japancima i proglašen je igračem utakmice.

"Prve dvije akcije bile su jedine dobre u prvom poluvremenu. Nikako nismo uspjeli prilagoditi našu igru niti odvojiti linije napada kako smo ranije dogovarali. Sami smo sebe time uveli u probleme. Drugo poluvrijeme je bilo puno bolje, a kada smo stekli prednost postala je to za nas lagana utakmica. Zato ostaje žal za tih 12 golova prednosti s kojima bismo osigurali prvo mjesto u skupini. Prekosutra nas očekuje utakmica osmine finala za koju ćemo se dobro pripremiti. Razmišljamo samo o pobjedi i prolasku u četvrtfinale", izjavio je Krapić.

'Možemo otići do kraja'

Nakon što su grupni dio natjecanja odradili u Debrecenu, hrvatski vaterpolisti su se odmah u subotu zaputili prema Budimpešti, gdje će odigrati preostale utakmice na turniru.

"Ovo što nas sada očekuje potpuno je drugačije. Više nemamo prava na pogrešku. Tek sada ćemo osjetiti pravi turnir i Svjetsko prvenstvo. No, možda će nam ovo igranje osmine finala upravo dobro doći da se uigramo, podignemo formu i ne padamo iz natjecateljskog ritma. Sigurno da je bolje odmah direktno zaslužiti odlazak u četvrtfinale. No, naša ekipa je mlada, tek se gradimo i što više utakmica igramo, to nam samo pomaže. Mislim da možemo pobijediti u svakoj sljedećoj utakmicu ovog prvenstva i da možemo otići do kraja", optimističan je Ante Vukičević koji je protiv Japana postigao svoje prve golove na ovom turniru.