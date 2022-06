Hrvatska vaterpolo reprezentacija uvjeljivom igrom u drugom poluvremenu svlada je Japan s 21-13 (4-3, 3-6, 7-2, 7-2) u utakmici posljednjeg, trećeg kola u skupini B Svjetskog prvenstva u Mađarskoj te osigurali najmanje drugo mjesto u svojoj grupi, što donosi plasman u osminu finala.

Za osiguranje izravnog plasmana u četvrtfinale Hrvatska je trebala pobjedu od najmanje 11 golova razlike, a prilika za to je propuštena u prvom poluvremenu nakon kojeg su Japanci vodili sa 9-7. Hrvatska još može izravno do četvrtfinala, ali za to joj je potrebno čudo u drugoj utakmici u skupini i pobjeda slabašne Njemačke nad Grčkom.

Ovako, ne učine li njemački vaterpolisti iznenađenje u srazu s Grcima, Hrvatska će natjecanje u skupini završiti na drugom mjestu, što donosi utakmicu osmine finala protiv trećeplasirane reprezentacije iz skupine A, a to bi trebala biti Gruzija. Pobjednik tog dvoboja će u četvrtfinalu ići na reprezentaciju Srbije.