Hrvatski vaterpolisti uvjerljivom igrom u drugom poluvremenu svladali su Japan sa 21-13 (4-3, 3-6, 7-2, 7-2) u utakmici posljednjeg, trećeg kola u skupini B Svjetskog prvenstva u Mađarskoj te osigurali najmanje drugo mjesto u svojoj grupi, što donosi plasman u osminu finala.

Za osiguranje izravnog plasmana u četvrtfinale Hrvatska je trebala pobjedu od najmanje 11 golova razlike, a prilika za to je propuštena u prvom poluvremenu nakon kojeg su Japanci vodili s 9-7.

'To me ne ostavlja ravnodušnim'

Izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak nakon utakmice je istaknuo da je jako nezadovoljan suđenjem.

"Ispoštovali smo one dogovore samo na početku, dok smo bili 'friški'. Onda je nekoliko pogrešnih pasova, kontranapadi Japana i još neke stvari, unijelo nervozu u našu igru. Ipak, dobro da je bila i takva, stresna utakmica, da smo ju pošteno odradili, iako... Ne volim komentirati suđenje i nikada neću, ali ovakav omjer faulova, dopuštanje ovako grube igre u kojoj Japanci "kidaju" glavu i to im se dopušta... To je bila borba za život. Mi, koji bježimo od lopte samo da ne bi bilo faulova, da s ovoliko osobnih završimo. To me uistinu ne ostavlja ravnodušnim. Rekao sam jednom od dvojice sudaca da im se zahvaljujem baš", prenose njegovu izjavu Sportske novosti.

Suđenjem nije bio presretan ni reprezentativac Toni Popadić koji je rekao:

"Čestitam suigračima na pobjedi. Ovo nikako nije bila lagana utakmica, nezgodan suparnik. Mislim da su Grci imali čak i malu sreću ili prednost što su se spremali s njima. Nama su velika nepoznanica jer osim Inabe ne znam je li itko još igra u Europi. Teško ih je "snimiti", vidjeti, a igraju specifičan vaterpolo. Sve suprotno od onog na što smo mi naviknuli. U prvom poluvremenu nismo imali ni sreće, malo su ih i suci "pogurali" pa je to završilo onako kako je izgledalo. Ali, mi smo zaista od početka rekli da idemo pobijediti, pa ako stignemo još k tomu i stići onih 12 razlike..."