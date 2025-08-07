Skijaški svijet se trese: Ponajbolju skijašicu će za ZOI pripremati apsolutna legenda

Lindsey Vonn je u svoj tim dodala legendarnog norveškog skijaša Aksela Lunda Svindala! Ogromna je to vijest koju nitko u skijaškom svijetu nije očekivao.

40-godišnja Vonn prošle sezone se vratila utrkama Svjetskog kupa i pokazala da se i dalje može nositi s najboljima, jednom je uspjela doći i do postolja. Vonn planira još ozbiljnije ući u ovu sezonu i biti u pravoj formi za Olimpijske igre u Milanu odnosno Cortini koje će se održati u od 6. do 22. veljače sljedeće godine.

'Nisam mogla tražiti boljeg partnera'

Svindal, dvostruki olimpijski prvak, počet će trenirati Vonn u trening kampu u Čileu kasnije ovog ljeta, prema izjavi koju je u srijedu objavio Head, njezin dobavljač opreme.

„To što ga službeno imam u svom timu dok se borimo za Igre u Cortini ogroman je poticaj“, rekla je Vonn, koja je pobijedila na 82 utrke Svjetskog kupa. „Ovaj povratak znači pomicanje granica i dokazivanje što je moguće, a vjerujem da će mi Aksel pomoći da dobijem dodatnu prednost koja će mi trebati na ovom ambicioznom putovanju. Zahvalna sam što ga imam u svom timu i ne bih mogla tražiti boljeg partnera.“

Vonn želi četvrtu medalju s 40 godina na leđima

Svindal je osvojio četiri olimpijske medalje i peterostruki je svjetski prvak. Povukao se nakon što je osvojio srebro u spustu u svojoj posljednjoj utrci na Svjetskom prvenstvu 2019. Rekao je da je bio „malo iznenađen kada ga je Lindsey nazvala, ali uglavnom počašćen“.

Vonn na Olimpijskim igrama ima zlato i broncu iz Vancouvera 2010. te srebro iz Pyeongchanga 2018. U Cortini će pokušati doći do četvrte olimpijske medalje.

