GUST RASPORED /

Štimčev Zrinjski pobjedom zasjeo na vrh, čeka ih derbi pa pakleni prosinac

Štimčev Zrinjski pobjedom zasjeo na vrh, čeka ih derbi pa pakleni prosinac
Foto: Max Maiwald/defodi Images/profimedia

Zrinjski se nakon ove pobjede ponovno smjestio na prvoj poziciji Premijer lige

3.12.2025.
17:35
Hina
Max Maiwald/defodi Images/profimedia
Nogometaši Zrinjskog iz Mostara, pod vodstvom trenera Igora Štimca, uspjeli su pobjedom u Prijedoru protiv Rudara 2-0 popraviti loš dojam nakon domaćeg poraza od Posušja koji je bio jedan od devet domaćih i europskih susreta koje ima mostarska monmčad u zgusnutom rasporedu. 

Strijelci su za Zrinjski protiv Rudara bili hrvatski krilni napadač Leo Mikić u 70. minuti i Vasilije Žunić koji je postigao autogol u 85. minuti. Pobjeda protiv Rudara je važna za povratak samopouzdanja i stabilnosti unutar momčadi nakon domaćeg kiksa protiv Posušja. 

Sve o BiH Premijer ligi čitajte na portalu Net.hr

Zrinjski se nakon ove pobjede ponovno smjestio na prvoj poziciji Premijer lige. Banjolučki Borac koji je u zaostatku dva boda, u prigodi je ponovno preuzeti vodeće mjesto nakon susreta 16. kola kojeg igra s Radnikom iz Bijeljine. 

Zrinjski je pod velikim pritiskom jer u mjesec dana mora odigrati čak devet utakmica, zbog odgođenih utakmica u ranoj fazi Premijer lige, ali i obveza u UEFA Konferencijskoj ligi

Sljedeći izazov za Zrinjski dolazi već u subotu protiv gradskog rivala Veleža, a za osam dana momčad Igora Štimca gostuje u Poljskoj protiv Rakowa Częstochowa

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera

Štimčev Zrinjski pobjedom zasjeo na vrh, čeka ih derbi pa pakleni prosinac