Štimčev Zrinjski pobjedom zasjeo na vrh, čeka ih derbi pa pakleni prosinac
Zrinjski se nakon ove pobjede ponovno smjestio na prvoj poziciji Premijer lige
Nogometaši Zrinjskog iz Mostara, pod vodstvom trenera Igora Štimca, uspjeli su pobjedom u Prijedoru protiv Rudara 2-0 popraviti loš dojam nakon domaćeg poraza od Posušja koji je bio jedan od devet domaćih i europskih susreta koje ima mostarska monmčad u zgusnutom rasporedu.
Strijelci su za Zrinjski protiv Rudara bili hrvatski krilni napadač Leo Mikić u 70. minuti i Vasilije Žunić koji je postigao autogol u 85. minuti. Pobjeda protiv Rudara je važna za povratak samopouzdanja i stabilnosti unutar momčadi nakon domaćeg kiksa protiv Posušja.
Sve o BiH Premijer ligi čitajte na portalu Net.hr
Zrinjski se nakon ove pobjede ponovno smjestio na prvoj poziciji Premijer lige. Banjolučki Borac koji je u zaostatku dva boda, u prigodi je ponovno preuzeti vodeće mjesto nakon susreta 16. kola kojeg igra s Radnikom iz Bijeljine.
Zrinjski je pod velikim pritiskom jer u mjesec dana mora odigrati čak devet utakmica, zbog odgođenih utakmica u ranoj fazi Premijer lige, ali i obveza u UEFA Konferencijskoj ligi.
Sljedeći izazov za Zrinjski dolazi već u subotu protiv gradskog rivala Veleža, a za osam dana momčad Igora Štimca gostuje u Poljskoj protiv Rakowa Częstochowa.
