Uskoro zima

Lov na pojačanje: U HNL-u počela utrka za nogometaša iz regije

Lov na pojačanje: U HNL-u počela utrka za nogometaša iz regije
Foto: Nk Široki Brijeg

Iako mu je prirodna pozicija u samom napadu, Sesar može pokriti i krilne uloge

3.12.2025.
17:21
Sportski.net
Nk Široki Brijeg
Zimski prijelazni rok tek se približava, a na sceni se već pojavljuje jedno od imena bosansko-hercegovačke Premijer lige, Kristijan Sesar, veznjak Širokog Brijega koji bi uskoro mogao preseliti u Hrvatsku.

Prema neslužbenim informacijama portala SportSport.ba, za 23-godišnjeg nogometaša ozbiljno su zagrizli Slaven Belupo i Varaždin, a čini se da ta dva kluba nisu jedina koje je impresionirala njegova igra.

Sesar je ove sezone jedan od najstandardnijih igrača WWin lige Bosne i Hercegovine, s 14 odigranih utakmica, dva pogotka i jednom asistencijom. Njegove predstave nisu prošle nezapaženo, Na ligaške utakmice Širokog obilazili su i skauti iz Južne Koreje te Švedske, što dovoljno govori o interesu koji je veznjak pobudio.

Iako mu je prirodna pozicija u samom napadu, Sesar može pokriti i krilne uloge, što ga čini dodatno atraktivnim za HNL klubove koji traže polivalentnog igrača. Karijeru je gradio kroz Posušje, Neretvanac, Mladost Ždralove, Jadran LP i GOŠK Gabelu, iz kojeg je ovog ljeta stigao u Široki Brijeg i odmah se prometnuo u jednog od ključnih igrača.

