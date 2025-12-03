Čop sam pobijedio Ždravole i spriječio iznenađenje u Kupu!

Nogometaši Rijeke plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa 4-1 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Mladosti iz Ždralova pored Bjelovara.

Domaći su poveli golom Marija Nikolića u 5. minuti te tu prednost držali do poluvreemena, ali početkom nastavka je Duje Čop u 48. i 51. minuti preokrenuo rezultat. Izvrstan ulazak u drugo poluvrijeme Rijeke potvrdili su Samuele Vignato golom za 3-1 u 58. minuti te Čop svojim trećim golom u 62. minuti za konačnih 4-1.

Mladost je do vodstva stigla iz slobodnog udarca iskosa s desne stane kojega je izveo Nikolić. Nikolić je pogodio bliži kut loše postavljenog Zlomislića.

Branitelj nalsova Rijeka u prvom je poluvremenu tek sporadično prijetila dobro organiziranom domaćinu, ali u drugih 45 minuta situacija na terenu se potpuno izmijenila.

Već u 48. minuti Čop je svladao domaćeg vratara Smajića nakon što mu je Adu-Adjei smirio loptu koju je u kazneni prostor ubacio Oreč. Tri minute kasnije iskusni napadač Rijeke i drugi je put zatresao mrežu, ovoga puta nakon kornera kojega je izveo Vignato, a Majstorović glavom prebacio loptu na drugu vratnicu gdje se nalazio Čop.

Vignato je lijepim solo-prodorom u 58. minuti povisio na 3-1, da bi Čop četiri minute potom sjajnim udarcem s više od 20 metara pogodio pod samu gredu.

Rijeka je sedmi sudionik četvrtfinala, ranije su se među zadnjih osam plasirali Gorica, Slaven Belupo, Hajduk, Lokomotiva, Dinamo i Kurilovec, dok će posljednji sudionik biti poznat kasnije u srijedu nakon dvoboja Varaždin - Osijek.

