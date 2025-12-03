Ovo mogu samo majstori. Pogledajte čudesni pogodak koji je šokirao Rijeku

Branitelj naslova, Rijeka, u utakmici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa gubi na poluvremenu 1:0 od trećeligaša Mladosti iz Ždralova kraj Bjelovara.

Mladost je bolje krenula u susret te je imala priliku povesti već u prvoj minuti utakmice, ali je Nikola Marić loptu poslao pored vratnice. Šok za Rijeku ipak je stigao u petoj minuti. Nakon slobodnog udarca iz teškog kuta, takozvanog „skraćenog kornera“, 20-ak metara od gola — loptu je preuzeo domaći dečko Mario Nikolić i maestralno je zavrnuo u prvi kut, poslavši je iza leđa kapetana Rijeke Martina Zlomislića. Taj nevjerojatni pogodak pogledajte ovdje.

Do kraja poluvremena Rijeka je pokušavala vratiti se, no Mladost se sjajno branila čitavo poluvrijeme, pa će osvajač duple krune iz prošle sezone morati „upregnuti“ ako želi imati šansu obraniti naslov u Kupu. Dodajemo da, ako se dogodi, ovo ne bi bilo prvo iznenađenje u Kupu ove sezone — ranije je četvrtoligaš Kurilovec već izbacio Istru.

