Pašalić u odličnoj formi: Zabio u prolazu Atalante u četvrtfinale Talijanskog kupa
U utorak je prvi četvrtfinalist postao Juventus, dok će u četvrtak još igrati Bologna - Parma i Lazio - Milan
Nogometaši Atalante lakoćom su se plasirali u četvrtfinale Talijanskog kupa, na domaćem su terenu pobijedili Genou s 4-0.
U 19. minuti Djimsiti je doveo Atalantu u vodstvo, a u 36. se dogodio ključni trenutak dvoboja jer je pocrvenio gostujući igrač Fini. Atalanta je potom suparnika dotukla u nastavku dvoboja s tri pogotka.
Na 2-0 je povećao De Roon u 54. minuti, dok je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio strijelac za 3-0 u 82. minuti. Sve je zaključeno kada je Ahanor u 91. postavio konačnih 4-0. Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu, a gol pogledajte OVDJE.
U utorak je prvi četvrtfinalist postao Juventus, dok će u četvrtak još igrati Bologna - Parma i Lazio - Milan. Posljednja dva dvoboja osmine finala igrat će se iduće godine, Roma - Torino 13. siječnja, a Fiorentina - Como 17. siječnja.
Talijanski kup, osmina finala:
Atalanta - Genoa 4-0 (Djimsiti 19, De Roon 54, Pašalić 82, Ahanor 90+1)
Napoli - Cagliari (18 sati)
Inter - Venezia (21 sati)