DOK SVIRA RADIO /

Pašalić u odličnoj formi: Zabio u prolazu Atalante u četvrtfinale Talijanskog kupa

Pašalić u odličnoj formi: Zabio u prolazu Atalante u četvrtfinale Talijanskog kupa
Foto: Spada/lapresse/profimedia

U utorak je prvi četvrtfinalist postao Juventus, dok će u četvrtak još igrati Bologna - Parma i Lazio - Milan

3.12.2025.
17:09
Hina
Spada/lapresse/profimedia
Nogometaši Atalante lakoćom su se plasirali u četvrtfinale Talijanskog kupa, na domaćem su terenu pobijedili Genou s 4-0.

U 19. minuti Djimsiti je doveo Atalantu u vodstvo, a u 36. se dogodio ključni trenutak dvoboja jer je pocrvenio gostujući igrač Fini. Atalanta je potom suparnika dotukla u nastavku dvoboja s tri pogotka.

Na 2-0 je povećao De Roon u 54. minuti, dok je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio strijelac za 3-0 u 82. minuti. Sve je zaključeno kada je Ahanor u 91. postavio konačnih 4-0. Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu, a gol pogledajte OVDJE

U utorak je prvi četvrtfinalist postao Juventus, dok će u četvrtak još igrati Bologna - Parma i Lazio - Milan. Posljednja dva dvoboja osmine finala igrat će se iduće godine, Roma - Torino 13. siječnja, a Fiorentina - Como 17. siječnja.

Talijanski kup, osmina finala:

Atalanta - Genoa 4-0 (Djimsiti 19, De Roon 54, Pašalić 82, Ahanor 90+1)

Napoli - Cagliari (18 sati)

Inter - Venezia (21 sati)

Cup tree provided by Sofascore
Mario PašalićTalijanski KupAtalanta
