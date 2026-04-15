Zrinjski Mostar slavio u uzvratu i izborio finale: Štimac ima priliku za drugi trofej

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zrinjski će se u završnici natjecanja sastati s gradskim rivalom Veležom koji je u dvije utakmice ukupnim rezultatom 6-1 bio bolji od Sloge

15.4.2026.
21:55
HinaSportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Nogometaši Zrinjskog iz Mostara teže su od očekivanog izborili plasman u finale Kupa Bosne i Hercegovine nakon što su u polufinalnom ogledu svladali Radnik iz Bijeljine sa 2-0 nakon 0-0 iz prve utakmice.

Momčad koju vodi Igor Štimac dugo se u uzvratu mučila probiti organiziranu obranu suparnika, a veći dio susreta protekao je bez prigoda unatoč inicijativi domaćih.

Zrinjski u Mostaru nije uspijevao pronaći rješenja sve do završnice kada su izmjene u drugom poluvremenu donijele potrebnu svježinu i konkretnost.

Otpor gostiju slomljen je u 84. minuti kada je Tomislav Kiš doveo Zrinjski u vodstvo, dok je pobjedu i potvrdu plasmana u finale u sudačkoj nadoknadi (90+2) potvrdio Adi Nalić.

Hrvatski športski klub Zrinjski će se u završnici natjecanja sastati s gradskim rivalom Veležom koji je u dvije utakmice ukupnim rezultatom 6-1 bio bolji od Sloge.

U finalu će se igrati dvije utakmice, a ako Štimčeva momčad uspije, to će bivšem Hajdukovcu nakon superkupa biti drugi trofej na klupi bosanskohercegovačkog kluba.

