Zoran Vulić je jedini Hajdukov kapetan koji je bez trake ostao iz ideoloških razloga. Legendarni bivši nogometaš, peterostruki trener Bijelih (od toga su tri bila ozbiljna mandata), 1987. godine je bio kao nogometaš razriješen ove časne dužnosti jer se nakon realiziranoga 11-erca protiv Crvene zvezde u Beogradu, u polufinalu Kupa maršala Tita, pred milijunskim televizijskim auditorijem, zamislite vi - prekrižio.

"A što ćeš, bilo je to takvo vrime", kazat će Zoran Vulić koji nam nije htio previše pričati o tom jer je to "priča koja je već ispričana"...

"Ma, nije to ništa novo. Jednostavno, tako se to dogodilo i čovjek takve odluke mora prihvatiti. Ljudi u klubu su tada, u tom trenutku, odlučili tako i to je to."

Ante Vulić i Zoran Vulić jedini otac i sin u povijesti naše reprezentacije koji su za Hrvatsku nastupili prije uspostave njezine neovisnosti.

Ante Vulić, nekada proslavljeni Hajdukov vratar koji je preminuo 1993. godine, branio je za Hrvatsku još tamo 1956. godine, u prijateljskoj utakmici protiv Indonezije u Maksimiru koja je završila 5:2, a sin Zoran, tada nogometaš španjolske Mallorce, 1990. godine, bio je član prve generacije Vatrenih koja je svladala SAD u Zagrebu s 2:1.

Zoran se posebno ponosi s nastupom za Hrvatsku u toj povijesnoj utakmici. Ocu Anti je tada srce bilo veliko kao kuća. Nije, doduše, kad mu je tri godine ranije sinu bila oduzeta kapetanska traka...

"A što će mi otac reći na to što se dogodilo s kapetanskom trakom. Možda se nije ni smjelo govoriti. To su priče koje su za mene gotove. Ja sam ono što jesam i ne mogu se mijenjati. Za mene je to priča takva kakva je bila. Na kraju te sezone, nažalost, morao sam napustiti klub kako sam ga napustio i to je to."

Idemo na sadašnjost. Odigrano je 31. od 36. kola HNL-a. Kako komentirate trenutku situaciju i mrtvu trku Rijeke i Dinama?

"Dinamo i Lokomotiva je bila jedna dobra utakmica. Dinamo je imao puno šansi, a Lokomotiva je uvijek opasna. Kad protiv njih imaš 1-0, nikad nisi siguran. Nevistić im je na kraju skinuo čisti zicer. Gorica se, s druge strane, do ulaska Pjace fantastično držala, ali kad uđe Pjaca, onda je to druga dimenzija, druga Rijeka. Zaslužena i uvjerljiva pobjeda Rijeke."

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Koga Zoke vidi kao prvog na kraju utrke za HNL prvaka?

"Pitanje svih pitanja ovih dana. Radi iskustva, situacija koje su se događale, zbog osvojenih titula, dao bi jednu prednost Dinamu. Iako, kad gledaš zadnje prvenstvo kad je osvojila Rijeka, isto su bili alpari, jedna je utakmica odlučivala i u prvenstvu i u Kupu. Rijeka ima dobru situaciju koju mora okrenuti u svoju korist. Derbi, ključni, Rijeka 5. svibnja igra u Rijeci. I ako u njemu dobije, bit će prvak. Dinamo se puno puta, neću reći provlačio, nego zahvaljujući kvalitetom prošao krize, došao na Poljud i uzeo dvije pobjede i Dinamo će takvo što pokušati napraviti i u Rijeci, nemojte se bojati".

Lako Sopiću kad na klupi može ostaviti jednog Pjacu...

"A ne može, jer da može, onda ga ne bi uvodio. Ni njega ni ostale. Nije to baš tako. Ostavlja Sopić ponekad adute na klupi, riskira, nekad trener mora i riskirati da bi profitirao. Za sad mu dobro ide. Krajnji rezultat na svakoj je utakmici najbitniji. Prema tome, kad ostaviš Pjacu na klupi i dobiješ, kad njegovim ulaskom dobiješ, ili ulaskom nekog drugog koji inače igra u prvih 11, onda je to OK. Ako izgubiš, onda odmah počnu kritike. Nekad moraš imati taj trenerski instinkt i Sopić to maksimalno ima i koristi. Tko ne riskira, ne profitira".

Hajduk je u Koprivnici prekinuo niz poraza od 5 utakmica slavljem protiv Slaven Belupa, a Filip Uremović je bio kapetan po prvi put u Hajduku. Hvale ga navijači.

"Zaslužio je to. Uremović je pravi profesionalac, dobar momak. Ovo što je odigrao, zbilja je odigrao jako korektno. Možda i najbolje od svih koji su došli sa strane. Meni je teško, jer Hajduk je uvijek imao svoje kapetane. I ja sam jedan od tih kapetana bio, na kraju krajeva, ali Uremović je baš to zaslužio. Ja sam jednom prilikom Igora Tudora sa 19. stavio za kapetana Hajduka. Uremović je zasluženo, kao i tad Tudor, dobio traku kapetana Hajduka i nema mu tko ništa prigovoriti, bez obzira što je Uremović tu tek pola godine. Svojim pojašanjem, zalaganjem i odnosom prema klubu, pokazao je da može biri vođa i primjer ostalim igračima".

Je li Zoran Vulić naišao na kritike ili podijeljena mišljenja kad je odlučio tada 19-godišnjeg Tudora staviti za kapetana?

"Takve su vam odluke u startu 50-50. Apsolutno u klubu ne, ali neistomišljenika je bilo i uvijek ima među navijačkim pukom, među narodom. Takav je naš posao i klub, naša okolina. Tudor je pravi vođa i ispalo je sve dobro. Ako to nemaš u sebi, možeš imati i 35., nećeš nikad biti vođa, lider. Isto, mali Darijo Srna, on je kao vođa rođen. Imate te tipove igrača, ljude takvog karaktera koji su takvi kakvi jesu, rođeni s tim. Mi na našem dvoru imamo puno takvih igrača, pogotovo što smo mi u Splitu malo nervozni karakterno, srčani, kapetan mora imati takve odlike".

Mora. Uremović je staložen i miran, Livaja srčan, emotivan i energičan. Neki zazivaju upravo u ovo prvo kod kapetana Hajduka u ovom trenutku.

"Sa dužnim poštovanjem prema Uremoviću, ne možemo to uspoređivati. Livaja je kapetan Hajduka kao što je mali Kalinić kapetan Hajduka. Hijerarhija u Hajduku je jasna. Svaka hijerarhija, u svakom klubu, mora se poštivati. Aposlutno neusporedivo", zaključio je Zoran Vulić.