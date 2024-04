Zoran Vulić, bivši trener Hajduka u pet mandata, tri ozbiljna, a dva kratka, slavni bivši nogometaš Bilih, dao je portalu Net.hr intervju na temu aktualnih događanja u splitskom klubu.

Najnoviji moment je ostavka sportskog direktora Hajduka Mindaugasa Nikoličiusa na svoju funkciju, čime je Hajduk ostao bez "svetog trojstva" u rukovođenju svakog kluba - predsjednika, sportskog direktora i trenera.

Naravno, nisu ni igrači ništa manje bitni, ali igrači nisu upravljački segment, a predsjednik, sportski direktor i trener imaju funkciju vođenja nečeg, rukovodeću funkciju u svom poslu. Čisto da objasnimo, ako se netko pitao...

Vulić smatra, upravo nam je tako i kazao, kako je ostavka Nikoličiusa trebala doći prva, kako Jakobušić nije trebao otići iz kluba, a ako je trebao, trebao je zadnji, a ne prvi...

"Trebalo je to napraviti prvo. Znači sportski direktor. Ako smjenjuješ trenera, onda ti je to treći trener u sezoni. Znači, nemaš više što tražiti u klubu. Za mene bi normalno bilo da su to napravili na početku, a ne da predsjednik prvi odlazi koji je napravio puno toga dobrog, razumijete. Trebamo biti iskreni i pošteni, pa to reći", priča nam Zoran Vulić i nastavlja:

"Jedino se Jakobušić zaletio, malo je izletio s onim obećanjem u obliku strategije uspjeha Hajduka od 2021. do 2027. Obećanog u njemu. Možda je tu malo prenaglio, ali ostalo sve pozitivno. Dakle, za mene očekivana ostavka Nikoličiusa. Trebalo se to dogoditi dosta ranije. Nije mi drago ova situacija. Ok, došlo je do krize rezultata, ali nije smjelo doći do krize rukovođenja kluba. Sad ponovno ponovno treba graditi kuću iz temelja, a napravila se bila već dobrano. Srce me boli, ma duša što se to sve događa. Sad kad je brod počeo tonuti, kad brod tone, svi biže s broda. Meni je kao hajdukovcu jako žao, nekom tko je sa ocem ostavio 60 godina svog života u klubu, da se to događa", iskreno nam govori Zoran Vulić i dodaje:

"Kad smo kod trenera, on uvijek plaća glavom i to mi je jasno. Bio Karoglan, Vulić, bio ne znam tko. Trener je uvik, da izvinete, je*ena roba. Uvijek je on kriv. Bez obzira birao on momčad ili ne birao. Uvijek je najlakše istresti se na treneru, ali to je takav posao i treba to prihvatiti. Hajduk je, to isto moramo reći, nakon dugo vremena je postao bolji u borbi za prvo mjesto. Nikome tko voli Hajduk ovo sve ne odgovara. Tužan sam. Baš jesam. Hajduk je bio stabilan, ali sad više nije. Znaju vodeći ljudi u klubu dobro zašto su ovo sve napravili, oni najbolje znaju zašto su smjenili Jakobušića. Ja bi se teško odlučio na taj potez".

Bi li vi opet pomogli kao trener sad kad nema Mislava Karoglana, da vas se pozove?

"Ja mislim da u ovoj situaciji, kad sam ja bio u klubu nekakav logičan potez bio bi Pero Nadoveza. Kad bi došla kriza rezultata i trebao se promijeniti trener na tri do pet utakmica, uskočio bi Šjor Pero. Ja bih u ovom trenutku stavio Boru Primorca. Bez razmišljanja, bez kalkulacija. On je čovjek koji je sjedio na puno gorućim terenima nego što je ovaj u Splitu. Njega bi stavio. Mislim da bi to trebala biti njegova uloga u klubu."

A koga Vulić vidi kao prvog u utrci za naslov prvaka Hrvatske?

"Teško je to reći. Govorili smo Dinamo je loš, nikad lošiji, a Dinamo opet ima sve u svojim nogama, kao i Rijeka. Što se tiče iskustva, Dinamo ima laganu prednost. Hajduk je nakon turbulencija sam sebe izbacio. matematika je još tu i dok je matematike imaš se pravo nećem nadati, ali ne smiješ toliko potonuti", završio je Zoran Vulić.