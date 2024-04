HNK Hajduk ima ozbiljnu krizu upravljanja klubom, a ne samo krizu rezultata. Nakon smjene Lukše Jakobušića i trenera Mislava Karoglana zapakirane u celofan zvan sporazumni raskid ugovora, tijekom četvrtka je sportski direktor Mindaugas Nikoličius podnio ostavku i postao treći ključni segment bez kojeg je splitski klub ostao. Tko je kriv za 'kolaps' Hajduka?

Upitali smo to uglednog nogometnog trenera s velikim iskustvom Iliju Lončarevića.

"Ne znam tko je kriv. To oni sami moraju međusobno rješavati i riješiti. Jer, ako i u sljedeću sezonu budu ponovno išli s presingom da moraju biti prvi, onda će završiti kao što završavaju dugi niz godina. Hajduk kao klub, okruženje, navijači, mediji, sve skupa zajedno kad se skupi, veliki je pritisak da to bude normalno i ne može se tu nikog okrivljavati pojedinačno, jer to nema nikakvog smisla", izjavio je Ilija Lončarević i dodao:

"Ovakav jedan pritisak kojeg čovjek sam sebi stvara, kojeg stvaraju hajdukovci, čovjek niti ne može izdržati. Preko svojih mogućnosti ili ne znajući kakve su im, u biti, mogućnosti unaprijed ili jesu li blizu razine koja je potrebna da jedan klub na silu, pod mus, osvoji prvo mjesto. Preveliki su sami sebi pritisak napravili da bi to sve bilo normalno", govori nam Ilija Lončarević.

Tko ima više šanse za osvojiti naslov prvaka, Rijeka ili Dinamo?

"Rijeka i Dinamo su tu negdje podjednako, moje mišljenje. Ako Dinamo iskoristi utakmicu manjka što ima za tri boda, ne izgubi od uvjetno rečeno slabijih protivnika, onda Dinamo ima veće šanse."

U nedjelju od 19.00 igra se Derby della Učka na Aldo Drosini. Istra dočekuje vodeću Rijeku. Očekivanja?

"Teško je reći. Istra 1961 ni blizu nije toliko slaba koliko tablica govori, ali imaju jedan kronični nedostatak ili realizacije ili golova. Neću reći neočekivanih, ali negdje su u manjku vage realizacije i golova kojih primaju, moraju to dovesti u neki balans, stabilnost, normalu. Imaju dobrog napadača, ali pitanje je koliko će golova zabijati. Čim je derbi, moguće je svašta, ali Rijeka je favorit i ima malo ipak veće šanse".

Može li Paolo Tramezzani u nečem iznenaditi Željka Sopića?

"Ne može ga u ničem iznenaditi, Sopića samo mogu iznenaditi vlastiti igrači da ne budu na nivou koje je potrebno sad u završnici prvenstva na svakoj utakmici. Nema Sopića tko drugi ni što iznenaditi, samo njegovi igrači", zaključio je Ilija Lončarević.