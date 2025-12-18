Značajan europski prihod na Rujevici: Evo koliko je Rijeka zaradila u Konferencijskoj ligi

Nogometaši Rijeke zaključili su ligaški dio Konferencijske lige bez pogodaka, odigravši 0:0 protiv Šahtara u Krakovu, no remi je imao daleko veće značenje od samog rezultata. Hrvatski prvak završio je natjecanje na 16. mjestu ljestvice s ukupno devet bodova, čime je osigurao mjesto u nokaut-fazi i povratak na europsku proljetnu scenu, prvi put nakon 46 godina.

Iako susret nije ponudio golove, Rijeka je ispunila svoj glavni cilj. Osvojeni bod bio je dovoljan za ostanak među 24 najbolje momčadi natjecanja, što znači nastavak europskog puta u 2025. godini i povijesni iskorak kluba.

Osim sportskog uspjeha, riječki europski nastup imao je i snažan financijski učinak. Sam remi u posljednjem kolu donio je klubu dodatnih 133 tisuće eura, dok je plasman u ligašku fazu Konferencijske lige već ranije osigurao prihod od 3,2 milijuna eura.

Rijekin europski konto povećavao se postupno kroz sezonu. Nastup u drugom pretkolu Lige prvaka donio je 350 tisuća eura, a prolazak preostalih kvalifikacijskih rundi dodatnih 525 tisuća. U ligaškoj fazi Konferencijske lige dvije pobjede vrijedile su ukupno 800 tisuća eura, dok su tri remija donijela još 399 tisuća.

Plasman među 24 najbolje momčadi natjecanja dodatno je nagrađen s oko 200 tisuća eura, pa ukupna zarada Rijeke u europskoj sezoni doseže približno 5,5 milijuna eura.

Upravo takav, tih i strpljiv put, donio je klubu jedan od najvećih europskih uspjeha u modernoj povijesti i otvorio vrata nastavku natjecanja na međunarodnoj sceni.

