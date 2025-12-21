Stručnjak za NLO otkriva zašto je veća vjerojatnost da ćete za Božić vidjeti 'izvanzemaljca'

Dok se većina ljudi u blagdansko vrijeme nada da će na nebu ugledati Djeda Mraza i njegove sobove, stručnjaci za neidentificirane leteće objekte tvrde da su šanse puno veće da se pojavi – izvavanzemaljac.

Naime, podaci iz UFO Reporting Centra pokazuju kako se u prosincu svake godine bilježi nagli porast prijava NLO-a, a apsolutni vrhunac događa se upravo na Božić, piše Daily Mail.

Tehnički direktor centra u SAD-u, Christian Stepien, objašnjava da bi razlog povećanog broja prijava mogli biti blagdanski vatrometi, svjetlosne dekoracije i razni vizualni efekti koji često završe na noćnom nebu.

'Ljudi tada više gledaju prema nebu'

Slično mišljenje dijeli i Ron James iz organizacije Mutual UFO Network, koji je za The Daily Beast istaknuo da se blagi porast viđenja NLO-a događa dva puta godišnje – ljeti i tijekom blagdana.

"Ljudi su tada slobodniji, više su vani, druže se s obitelji i rade stvari koje inače ne rade. Više gledaju prema nebu – a tu su i Djed Mraz i sobovi koji dodatno potiču maštu“, rekao je James.

Dodaje kako je logično da tijekom blagdana dolazi do većeg broja prijava jer su ljudi više na ulicama, u šopingu i općenito pažljiviji prema svemu neobičnom što primijete iznad sebe.

Statistika to potvrđuje – na Božić 2021. godine prijavljeno je čak 75 viđenja NLO-a, što je jedan od najviših dnevnih brojeva ikad zabilježenih.

Neobična priča s Božića 1965.

Zanimljivo je i da priče o božićnim NLO-ima sežu desetljećima unatrag. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se Božića 1965. godine, kada je astronaut Wally Schirra Jr., tijekom misije Gemini 6, prijavio neobičan objekt u svemiru.

Situacija je postala dramatična kada je njegov kolega Thomas Stafford dodatno opisao objekt, navodeći kako vidi „zapovjedni modul i osam manjih modula“, a pilot navodno nosi – crveno odijelo.

Kontrola misije bila je u panici sve dok Schirra nije izvadio harmoniku i počeo svirati Jingle Bells, otkrivši da je cijela situacija bila dobro osmišljena šala.

Ipak, stručnjaci poručuju da, iako su mnoga viđenja lako objašnjiva, blagdansko razdoblje ostaje jedno od najaktivnijih kada je riječ o prijavama NLO-a. Stoga, ako ovih dana gledate prema nebu – možda nećete vidjeti Djeda Mraza, ali nešto neobično biste itekako mogli.

