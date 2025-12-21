Oduševio sve, došao do reprezentacije, a sada radi transfer karijere

Prema pisanju Sportskih novosti, Franko Kovačević uskoro bi mogao promijeniti klub. Sjajni napadač, koji je ove sezone postigao 25 pogodaka u 28 utakmica za slovensko Celje, već je neko vrijeme na meti europskih klubova, a sada bi, nakon samo pola godine, trebao napustiti Deželu.

Kako navode Sportske novosti, još se ne zna u koji će klub Kovačević otići, ali ima ozbiljnih upita četiri do pet klubova iz Italije, Poljske, Španjolske i Njemačke, gdje je Franko već bio. Ondje je igrao za Wehen Wiesbaden te drugu momčad Hoffenheima. Nakon epizode u Njemačkoj slijedila je Južna Koreja, pa Slovenija, u kojoj je Kovačević „eksplodirao“. Sjajni nastupi u Konferencijskoj i Slovenskoj ligi osigurali su mu pretpoziv Zlatka Dalića, a čini se i transfer karijere.

Kovačević prema Transfermarktu vrijedi milijun i 300 tisuća eura, ali će potencijalni kupac vjerojatno morati platiti i više ako ga želi dovesti u svoje redove.

