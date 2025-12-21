FREEMAIL
NAGRADA ZA DOBRU IGRU /

Oduševio sve, došao do reprezentacije, a sada radi transfer karijere

Oduševio sve, došao do reprezentacije, a sada radi transfer karijere
Foto: Igor Kupljenik/zuma Press/profimedia

Ranije se spominjao i transfer u Fiorentinu, a nije nemoguće da je upravo to nova destinacija.

21.12.2025.
13:55
Roko Silov
Igor Kupljenik/zuma Press/profimedia
Prema pisanju Sportskih novosti, Franko Kovačević uskoro bi mogao promijeniti klub. Sjajni napadač, koji je ove sezone postigao 25 pogodaka u 28 utakmica za slovensko Celje, već je neko vrijeme na meti europskih klubova, a sada bi, nakon samo pola godine, trebao napustiti Deželu.

Kako navode Sportske novosti, još se ne zna u koji će klub Kovačević otići, ali ima ozbiljnih upita četiri do pet klubova iz Italije, Poljske, Španjolske i Njemačke, gdje je Franko već bio. Ondje je igrao za Wehen Wiesbaden te drugu momčad Hoffenheima. Nakon epizode u Njemačkoj slijedila je Južna Koreja, pa Slovenija, u kojoj je Kovačević „eksplodirao“. Sjajni nastupi u Konferencijskoj i Slovenskoj ligi osigurali su mu pretpoziv Zlatka Dalića, a čini se i transfer karijere. 

Kovačević prema Transfermarktu vrijedi milijun i 300 tisuća eura, ali će potencijalni kupac vjerojatno morati platiti i više ako ga želi dovesti u svoje redove.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je bitno i za Dalića: Livakovićev povratak samo je pitanje formalnosti

Oduševio sve, došao do reprezentacije, a sada radi transfer karijere