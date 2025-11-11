FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI POVRATAK /

Legendu pitali kada se vraća na klupu: 'Uskoro, veoma uskoro'

Legendu pitali kada se vraća na klupu: 'Uskoro, veoma uskoro'
×
Foto: Peter Schatz/alamy/profimedia

U četiri sezone dvaput je proglašen najboljim trenerom na svijetu, osvojivši tri Lige prvaka, dva španjolska prvenstva, dva europska superkupa, dva španjolska superkupa i Svjetsko klupsko prvenstvo

11.11.2025.
10:13
Sportski.net
Peter Schatz/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema pisanju poznatog talijanskog novinara Fabrizija Romana, uskoro bismo na trenerskoj klupi ponovno mogli gledati jednog od najboljih igrača svih vremena i ponajboljeg trenera prošlog desetljeća.

Naime, kako prenosi Fabrizio Romano, na klupu bi se uskoro mogao vratiti legendarni Francuz Zinedine Zidane. Bivši osvajač Zlatne lopte, koji je u igračkoj karijeri nastupao za Cannes, Bordeaux, Juventus i Real Madrid, umirovio se 2006. nakon izgubljenog Svjetskog prvenstva. U trenerske vode krenuo je 2013. kao pomoćnik Carlu Ancelottiju, da bi potom preuzeo drugu momčad Real Madrida – Real Castillu. Prvi trener „pravog“ Reala postaje 2016., gdje se zadržao do svibnja 2018. Nakon što Real nije dobro krenuo u sezonu, Zidane se vratio u ožujku 2019. i odradio još dvije godine na klupi Kraljevskog kluba. U četiri sezone koliko je bio dio Los Blancosa, Zinedine Zidane dvaput je izabran za najboljeg trenera na svijetu, osvojivši tri Lige prvaka, dva španjolska prvenstva, dva europska Superkupa, dva španjolska Superkupa i Svjetsko klupsko prvenstvo. Otkad se povukao krajem sezone 2020./21., Zizoua, kako ga zovu, povezivalo se s brojnim klubovima, ali i s reprezentacijom Francuske. Mnogi su očekivali da će upravo ona biti njegov sljedeći posao. A hoće li se to doista dogoditi, znaju samo Zidane i Didier Deschamps.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'

Carlo AncelottiZinedine ZidaneReal MadridJuventusFrancuska Nogometna ReprezentacijaFabrizio RomanoSvjetsko Prvenstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI POVRATAK /
Legendu pitali kada se vraća na klupu: 'Uskoro, veoma uskoro'