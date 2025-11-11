Legendu pitali kada se vraća na klupu: 'Uskoro, veoma uskoro'

Prema pisanju poznatog talijanskog novinara Fabrizija Romana, uskoro bismo na trenerskoj klupi ponovno mogli gledati jednog od najboljih igrača svih vremena i ponajboljeg trenera prošlog desetljeća.

Naime, kako prenosi Fabrizio Romano, na klupu bi se uskoro mogao vratiti legendarni Francuz Zinedine Zidane. Bivši osvajač Zlatne lopte, koji je u igračkoj karijeri nastupao za Cannes, Bordeaux, Juventus i Real Madrid, umirovio se 2006. nakon izgubljenog Svjetskog prvenstva. U trenerske vode krenuo je 2013. kao pomoćnik Carlu Ancelottiju, da bi potom preuzeo drugu momčad Real Madrida – Real Castillu. Prvi trener „pravog“ Reala postaje 2016., gdje se zadržao do svibnja 2018. Nakon što Real nije dobro krenuo u sezonu, Zidane se vratio u ožujku 2019. i odradio još dvije godine na klupi Kraljevskog kluba. U četiri sezone koliko je bio dio Los Blancosa, Zinedine Zidane dvaput je izabran za najboljeg trenera na svijetu, osvojivši tri Lige prvaka, dva španjolska prvenstva, dva europska Superkupa, dva španjolska Superkupa i Svjetsko klupsko prvenstvo. Otkad se povukao krajem sezone 2020./21., Zizoua, kako ga zovu, povezivalo se s brojnim klubovima, ali i s reprezentacijom Francuske. Mnogi su očekivali da će upravo ona biti njegov sljedeći posao. A hoće li se to doista dogoditi, znaju samo Zidane i Didier Deschamps.

🚨 Zinedine Zidane when asked about coaching a new team: “It will happen soon, very soon”. pic.twitter.com/IBQoOKT9DH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025

