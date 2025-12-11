Dinamo može opet srušiti Betis: 'Sjetimo se samo tog detalja iz prošlosti. Treba vjerovati'

Dinamo večer igra spektakularnu utakmicu protiv španjolskog Betisa na Maksimiru (18.45) u lovu na drugu fazu Europske lige, a Željko Kopić, trener Dinama iz Bukurešta i bivši trener zagrebačkog Dinama, za portal Ner.hr najavljuje ovaj ogled, vrlo bitan za Dinamove ambicije u Europi ove sezone. Inače, utakmicama 6. kola završit će treća četvrtina natjecanja u zajedničkoj skupini Europske lige koja broji 36 klubova.

'Dinamo mora vjerovati'

Ovo je drugo izdanje natjecanja u ovom formatu, koji je identičan onom u Ligi prvaka. Osam najboljih klubova izravno ide u osminu finala, dok se klubovi s 9. do 24. mjesta plasiraju u razigravanje šesnaestine finala, gdje će tvoriti osam parova za početak nokaut-faze. Dinamo, nakon pet odigranih utakmica, ima sedam bodova i trenutno zauzima 23. mjesto, što znači da ima šansu za prolaz ako zadrži trenutnu poziciju i nakon utakmica protiv rumunjskog FCSB-a i danskog Midtjyllanda u siječnju.

Međutim, ukoliko Dinamo u posljednjem europskom dvoboju 2025. godine na Maksimiru svlada Betis, došao bi do 10 bodova, što bi mu moglo, prema predikcijama, biti dovoljno za plasman među 24 najbolja kluba, a u preostala dva kola mogli bi krenuti u lov na osam najboljih i izravno mjesto u osmini finala.

Ako Dinamo, pak, remizira s Betisom, imat će osam bodova, što ih stavlja u dobru poziciju da u preostalim utakmicama protiv FC SB i Midtjyllanda osvoje dovoljno bodova za prolaz među 24 najbolja.

Poraz bi značio da Dinamo ostaje na sedam bodova i dovodi se u situaciju u kojoj bi morao osvojiti gotovo sigurno tri boda do kraja, a mnogo će ovisiti i o tome koliko bodova osvoje konkurenti sličnog bodovnog učinka.

Vjerujem da Dinamo može izvući pozitivan rezultat protiv Betisa, pa čak i pobijediti na Maksimiru, ali trebaju vjerovati u to i odigrati kako oni mogu i znaju, najbolje ove sezone u Europi. Željko Kopić za Net.hr.

O ovom izazovu i trenutnoj situaciji u Europi razgovaramo sa Željkom Kopićem...

"Vjerujem da Dinamo može izvući pozitivan rezultat protiv Betisa, pa čak i pobijediti na Maksimiru, ali trebaju vjerovati u to i odigrati kako oni mogu i znaju", tvrdi za portal Net.hr Željko Kopić.

'Igra se jedna utakmica, sve je moguće'

"Betis je u boljoj situaciji. Ima osvojenih 11 bodova u Europskoj ligi i drži petu poziciju, dok je Dinamo na 23. mjestu sa osvojenih 7 bodova. Bez obzira što se stalno naglašava da je prvenstvo prioritet, kao što i je jer svake godine preko prvenstva se ide u europska natjecanja i SHNL je prioritet za Dinamo, utakmica protiv Betisa je bitna. Dinamo želi izboriti nastavak Europske lige, blizu je tih 10 bodova koliko prema nekim predikcijama bi za Dinamo bilo potrebno za prolaz. Bez obzira na kvalitetu Betisa, to što su trenutno šesti u La Ligi, bez obzira na dobre nastupe u Europskoj ligi i to što će sigurno protiv Dinama htjeti isprati gorak okus poraza protiv Barcelone u prvenstvu doma 3-5, Dinamo nije bez šansi. Sjetimo se samo kako je Betis već jednom pao protiv Dinama, kad je Sergej Jakirović vodio Dinamo u Konferencijskoj ligi. Dinamo je u Sevilli slavio 1-0, u uzvratu odigrao 1-1, izborio osminu finala Europske lige i zašto ne bi to u četvrtak i ponovio protiv Betisa, tim više jer se igra samo jedna utakmica. Sve je moguće, treba samo vjerovati, iako je Betis jači od Celte", dodaje Željko Kopić.

'Sjetimo se koliko je velikih momčadi napuštalo Maksimir pognutih glava'

Zbog zahtjeva La Lige i problema s ozljedama, trener Betisa Manuel Pellegrini prisiljen je rotirati sastav za nastupe u Europskoj ligi. Izvan stroja su Sofyan Amrabat, Isco i Hector Bellerin. Ricardo Rodriguez nije dostupan zbog suspenzije, a upitan je i nastup Juniora Firpa, koji se ozlijedio u zadnjem susretu protiv Barcelone.

"Sve to ide u prilog Dinamu, ali nemojmo se zavaravati, Betis je i bez navedenih jak. Međutim, Dinamo ima svako pravo protiv Betisa na ambiciju i pozitivan rezultat, samo treba odigrati kvalitetnu utakmicu, najbolju u Europi ove sezone. 'Samo', mislim, nije to lagano i 'samo', ali sjetimo se koliko je velikih momčadi u Maksimiru imalo problema i napuštalo Maksimir sa spuštenim glavama, sjetimo se samo tog detalja, tih utakmica u kojima su Dinamo mnogi otpisali, pa su dinamovci reagirali s gardom, karakterom, buntom. Dinamo ima pobjednički mentalitet i mogućnosti za dobar rezultat protiv Betisa. Dinamo je protiv Hajduka u derbiju odirao dobru utakmicu, većinom je dominirao i u dobrom raspoloženju dočekuje Betis. Dinamo može odigrati dobru, pravu utakmicu i nemojte se iznenaditi ako Dinamo i pobijedi Betis. Ali, kažem, bit će jako teško to ostvariti".

Što bi za Dinamo bio pozitivni rezultat protiv Betisa?

"Remi, ali vjerujem da Dinamo može i do sva tri boda", zaključio je Željko Kopić.

