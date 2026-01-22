Zaiskrilo prije početka: Kaos na tribinama zaustavio utakmicu Europske lige

Utakmica Europske lige između FC Utrechta i KRC Genka trebala je započeti u uobičajenom večernjem terminu, no umjesto nogometa, prvu je ulogu preuzeo sigurnosni kaos. Početak susreta na stadionu Galgenwaard odgođen je zbog ozbiljnih nereda u gostujućem sektoru, koje su izazvali navijači belgijskog kluba.

Prema navodima nizozemskih i belgijskih medija i organizatora, dio navijača Genka probio je zaštitnu ogradu izvan stadiona te se bez prethodne kontrole pokušao probiti do tribina. Zbog toga je došlo do prekida ulaska publike, a gostujući sektor ostao je gotovo prazan dok su redarske službe pokušavale utvrditi identitet i valjanost ulaznica problematičnih skupina.

Situacija se dodatno zakomplicirala kada su pojedini navijači Genka završili u pogrešnom sektoru stadiona. Tamo je došlo do naguravanja i bacanja čaša prema policiji i domaćim navijačima, što je natjeralo snage reda na brzu reakciju. Mobilna policijska jedinica ušla je na stadion, opkolila tribinu s belgijskim navijačima i započela njihovo postupno udaljavanje.

Svjedoci navode kako su neki od izgrednika bili opremljeni palicama ili metalnim šipkama, što je dodatno podiglo razinu sigurnosne prijetnje. Policija je na kraju u potpunosti ispraznila gostujući sektor, a tek nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, stvoreni su uvjeti za nastavak programa.

Organizatori su potom odlučili da obje momčadi dobiju dodatnih 15 minuta za novo zagrijavanje, nakon čega bi susret trebao započeti.

