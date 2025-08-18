Zabrinuti Kane poslao poruku vodstvu Bayerna: 'Jedna od najmanjih i najtanjih momčadi u kojima sam ikad igrao'

Bayern München osigurao je svoj prvi trofej ove sezone, ali središnji napadač Harry Kane i dalje je zabrinut zbog sezone. Razlog je ono što on smatra tankom momčadi.

Harry Kane se općenito ne smatra nekim tko se pretvara ili tkoje sklon davanju smjelih izjava. No, riječi koje je izrekao o momčadi Bayerna nakon pobjede u Superkupu nad Stuttgartom u subotu navečer bile su posebno znakovite, s obzirom na njegove standarde.

"To je vjerojatno jedna od najmanjih momčadi u kojima sam ikad igrao", rekao je engleski napadač u mix zoni nakon utakmice. A Kane je, kao što znamo, igrao u mnogim momčadima u svojih 14 godina kao profesionalni nogometaš.

"Bayern ima malo tanku momčad, ako smo iskreni. Ali, mi kao igrači ne možemo utjecati na to", rekao je Kane.

Njemački mediji ističu kako izjavu 32-godišnjaeg Engleza treba shvatiti kao jasnu poruku sportskom direktoru Maxu Eberlu i sportskom direktoru Christophu Freundu. Sam Freund je u subotu priznao "da nismo baš dobro pozicionirani u smislu količine".

Dugo bez Musiale

Nekoliko dana prije početka lige u petak navečer protiv Leipziga, Bayern je doveo samo tri nova igrača: Jonathana Taha, Toma Bischofa i Luisa Diaza. To je u suprotnosti s odlascima Kingsleyja Comana, Leroya Sanéa, Thomasa Müllera, Erica Diera, Joãoa Palhinhe i Mathysa Tella.

Budući da će i Jamal Musiala biti izvan terena mjesecima nakon ozljede koju je zadobio na Svjetskom klupskom prvenstvu, ofenzivna momčad izgleda posebno tanko na početku sezone: Osim Kanea i Luisa Diaza, jedini iskusni igrači u momčadi su Serge Gnabry i Michael Olise. Uz Paula Wannera koji se vraća s posudbe, tu su i talentirani Lennart Karl te Jonah Kusi-Asare.

Njemački prvaci su nedavno navodno željeli potpisati Christophera Nkunkua iz Chelseaja, transfer bivšeg igrača Leipziga je, čini se, propao, baš kao i prethodni pokušaji potpisivanja Floriana Wirtza i Nica Williamsa.

Kane kao jedinu dobru stvar ističe Luisa Diaza.

"Mislim da možete vidjeti što može ponuditi jedan na jedan", rekao je Kane o Kolumbijcu, koji je potpisao iz Liverpoola i postigao odlučujući gol Bayerna protiv Stuttgarta. "Vrlo je brz i vrlo agilan. Gol je bio sjajan prodor, sjajan završetak."

