Ovo se rijetko događa: Francuska zvijezda odbila Real Madrid i odlučila što dalje

William Saliba briljira u dresu Arsenala i u posljednje 2-3 sezone prometnuo se u ponajboljeg stopera europskog nogometa. Francuz očito uživa na Otoku jer stigla je velika vijest za sve navijače Arsenala.

Naime, Saliba na trenutačnom ugovoru ima još dvije godine i glasno se pisalo o tome da ga želi Real Madrid i da bi ponudili novac za njega sljedećega ljeta, uoči ulaska u posljednju godinu ugovora. Međutim, pouzdani David Ornstein javlja kako će Saliba potpisati novi ugovor s Arsenalom i do danjega ostaje u Londonu.

🚨❤️🤍 BREAKING: William Saliba, on the verge of signing new long term deal at Arsenal after improved proposal, as per @David_Ornstein.#AFC sent new contract terms in August, assessed by Saliba and his agent in the recent weeks.



Saliba now close to accepting and get it sealed. pic.twitter.com/IgzArvm5jt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2025

Fabrizio Romano je specificirao kako se radi o ugovoru na pet godina koji bi francuskog reprezentativca do 2030. vezao za klub s Emiratesa. Saliba je još 2019. stigao u Arsenal iz Saint-Etiennea za 30 milijuna eura, tada mu je bilo tek 18 godina. Kalio se na posudbama u Nici i Marseilleu, a od 2022. je standardan u Arsenalu.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Za Topnike je upisao 139 nastupa i upisao sedam pogodaka i tri asistencije. Transfermarkt ga cijeni na 80 milijuna eura. Za francusku reprezentaciju je skupio 28 nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Dembele: 'Jednom kada ovo osjetiš i doživiš, jedino što želiš je to ponoviti'