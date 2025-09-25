SVE JE DOGOVORENO /

Ovo se rijetko događa: Francuska zvijezda odbila Real Madrid i odlučila što dalje

Ovo se rijetko događa: Francuska zvijezda odbila Real Madrid i odlučila što dalje
Fabrizio Romano je specificirao kako se radi o ugovoru na pet godina

25.9.2025.
13:49
William Saliba briljira u dresu Arsenala i u posljednje 2-3 sezone prometnuo se u ponajboljeg stopera europskog nogometa. Francuz očito uživa na Otoku jer stigla je velika vijest za sve navijače Arsenala. 

Naime, Saliba na trenutačnom ugovoru ima još dvije godine i glasno se pisalo o tome da ga želi Real Madrid i da bi ponudili novac za njega sljedećega ljeta, uoči ulaska u posljednju godinu ugovora. Međutim, pouzdani David Ornstein javlja kako će Saliba potpisati novi ugovor s Arsenalom i do danjega ostaje u Londonu.

 

 

Fabrizio Romano je specificirao kako se radi o ugovoru na pet godina koji bi francuskog reprezentativca do 2030. vezao za klub s Emiratesa. Saliba je još 2019. stigao u Arsenal iz Saint-Etiennea za 30 milijuna eura, tada mu je bilo tek 18 godina. Kalio se na posudbama u Nici i Marseilleu, a od 2022. je standardan u Arsenalu.

Za Topnike je upisao 139 nastupa i upisao sedam pogodaka i tri asistencije. Transfermarkt ga cijeni na 80 milijuna eura. Za francusku reprezentaciju je skupio 28 nastupa.

