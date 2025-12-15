Vušković otkrio seli li u Tottenham: 'Ma imam samo jedan san i oni to znaju, dao bih sve za to'

Luka Vušković oduševljava i u najtežoj ligi koju je igrao dosad. U dresu HSV-a jedan je od onih najboljih obrambenih igrača Bundeslige, a svojim nastupima iz kola u kolo skreće pozornost.

Iako ima tek 18 godina krenule su priče i o onim najvećim svjetskim klubovima koji pokazuju interes za hrvatskog dragulja. U njemačkim je medijima tako odjeknula vijest da se za njega raspituje i Barcelona, a sve to naravno pozorno prati i Tottenham, Lukin matični klub koji ga je ljetos poslao na posudbu u HSV.

Iako londonski klub u ugovoru ima klauzulu kojom može prekinuti posudbu već u siječnju, Vušković ne razmišlja o povratku. Bio bi ti i vrlo skup potez za Spurse jer bi prekid posudbe značio da HSV-u moraju isplatiti milijun eura. Hrvatski reprezentativac fokusiran je isključivo na aktualnu sezonu u Njemačkoj, gdje želi nastaviti s kontinuitetom nastupa.

"Nisam razgovarao s Tottenhamom o povratku u siječnju. Moj fokus je na HSV-u. Očekujem da ću ostati ovdje do kraja sezone. HSV je sjajan klub i jako sam sretan ovdje", rekao je Vušković za Hamburger Abendblatt pa nastavio:

"Tottenham je također odlučio koji je klub najbolji za moj razvoj. Svaki korak dosad bio je savršen za mene. Poljska je fizički jaka liga. U Belgiji su intenzitet i kvaliteta bili još veći. Idem korak po korak."

Mladi Luka otvoreno priznaje kako mu je zajednički nastup s bratom jedna od najvećih želja u karijeri.

"San mi je igrati uz brata u HSV-u. Dao bih sve za to. Tottenham to zna, ali ja sam njihov igrač i imam ugovor s njima. U nogometu nikad ne znate što će se dogoditi u nadolazećim mjesecima. Odlučit ćemo u pravo vrijeme."

Foto: Oliver Ruhnke/imago Sportfotodienst/profimedia

Bivši igrač Hajduka privukao je i veliku pozornost golom petom protiv Werdera.

"Pogledao sam ga već nekoliko puta na YouTubeu. To je poseban gol koji nam je donio pobjedu u derbiju. Bio je to emotivan dan za mene. Na stadionu su bili roditelji i brat i jako su sretni zbog mene. Išao sam pojesti nešto s Mariom i roditeljima nakon utakmice, a gol smo pogledali još nekoliko puta. Iza svega stoji težak rad. Mario i ja smo puno trenirali individualno s različitim trenerima. Zato obojica imamo dobru tehniku. Također smo uvijek puno igrali nogomet na terenu ispred naše kuće, ali to je bila tvrda podloga."