Srbija ima novog izbornika! Stiže čovjek koji je Orlove već odveo na krov svijeta

Srbija ima novog izbornika! Stiže čovjek koji je Orlove već odveo na krov svijeta
Foto: Cesar Manso/afp/profimedia

Kvalifikacije će kao selektor završiti Zoran Mirković koji je izbornik mlade reprezentacije

28.10.2025.
15:41
Srbija je pronašla novo ime za izborničko mjesto nakon odlaska Dragana Stojkovića Piksija. Potraga je bila duga, a MaxBet Sport saznaje kako je Veljko Paunović dogovoren. 

Paunović će na mjesto izbornika sjesti nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Kvalifikacije će kao selektor završiti Zoran Mirković koji je izbornik mlade reprezentacije. Veljko Paunović nedavno je dobio otkaz u Real Oviedu koji je uveo u španjolsku La ligu

U Oviedu su, unatoč povijesnom uspjehu i plasmanu u prvu španjolsku ligu, bili kratkog strpljenja i uručili otkaz srpskom treneru nakon samo osam kola u kojima je Paunović skupio šest bodova.

Paunović je dobro upoznat s ovom reprezentacijom jer kostur čine igrači koje je Paunović kao izbornik U-20 reprezentacije doveo do naslova svjetskih prvaka. Nakon mladih reprezentacija Srbije, vodio je Chicago Fire, Reading, Chivas i Tigres.

