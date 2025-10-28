Šokantni podaci otkrivaju koliko zapravo traje utakmica: Lopta je u igri puno manje od 90 minuta

Iako se razna nogometna tijela svjetske i europske nogometne organizacije trude raznim pravilima i kaznama uvesti reda u nogometnoj 'minutaži', same utakmice i dalje traju puno manje od predviđenih 90 minuta.

Izležavanje na travi zbog iznenadne i neizdržive boli ili pak grčeva, oduzima puno vremena koje se trebalo provesti u igri. Odugovlačenje s uvođenjem lopte u igru nakon auta ili gol-auta kida živce svakom nogometnom zaljubljeniku, a iako su svi svjesni kako lopta nije u igru svih 90 minuta, prava minutaža neugodno će iznenaditi baš svakoga.

Podaci za listopad u španjolskoj La Ligi govore kako je Real Betis igrao najviše, a Getafe najmanje. Betis je tako po utakmici igrao čistih 58 minuta i 30 sekundi, a Getafe skoro deset minuta manje. Real Madrid je na 57:05, a Barcelona na 55:00 minuta.

Šokantna je spoznaja kako se preko pola sata izgubi na 'bedastoće', a uzmemo li u obzir činjenicu kako su primjerice Talijani zloglasni kidači živaca, njihov prosjek čiste igre je zasigurno osjetno manji od španjolskog.

Vrijeme provedeno u igri - LA LIGA

Real Betis 58:30/58.2%

Celta Vigo 58:19/59.1%

Real Oviedo 57:53/57.9%

Girona 57:38/58.0%

Atletico Madrid 57:23/57.0%

Real Madrid 57:05/57.4%

Elche 57:03/56.8%

Villarreal 57:03/58.2%

Espanyol 56:59/57.4%

Osasuna 56:04/56.2%

Barcelona 55:00/55.0%

Valencia 54:46/55.1%

Mallorca 54:25/54.3%

Athletic Bilbao 54:14/54.9%

Levante 54:12/54.1%

Real Sociedad 53:56/54.1%

Rayo Vallecano 52:40/53.3%

Sevilla 51:23/50.7%

Alavés 50:44/51.2%

Getafe 49:27/49.0%

Prosječno vrijeme provedeno u igri po momčadi/postotak vremena provedenog u igri u odnosu na ukupno vrijeme

Standings provided by Sofascore