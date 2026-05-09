TKO ĆE KOME /

Bivši igrač Varaždina udaljio svoj nekadašnji klub od trećeg mjesta

Bivši igrač Varaždina udaljio svoj nekadašnji klub od trećeg mjesta
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Lokomotiva je izjednačila na startu drugog dijela, a pogodak za 1-1 je dao Leon Belcar

9.5.2026.
20:46
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
U drugoj subotnjoj utakmici 34. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Varaždina i Lokomotive su remizirali 1-1 (1-0) čime su ostali na svojim pozicijama na ljestvici, četvrtom i petom mjestu.

Varaždin je rano poveo, u šestoj minuti je strijelac za 1-0 domaćina bio Matej Vuk. Lokomotiva je izjednačila na startu drugog dijela, a pogodak za 1-1 je dao Leon Belcar, donedavni igrač Varaždina.

Dva kola prije kraja Varaždin ima zaostatak od jednog boda za Rijekom koja se nalazi na trećem mjestu. Peta Lokomotiva je ostala šest bodova iza subotnjeg suparnika.

Nije prošlo puno vremena na susretu za domaće slavlje. Varaždin je poveo u šestoj minuti nakon što je Tavares probio stranu, potom poslao povratnu loptu za Vuka, a ovaj je atraktivno zatresao suparničku mrežu i pogodio pod gredu.

Taj trenutak je bio jedini vrijedan bilješke u prvom poluvremenu, jer se sve do odmora igralo rastrgano, ravnopravno i bez pravih prilika. No, bljesak, ali s gostujuće strane, dogodio se odmah na početku drugog poluvremena, a domaće navijače rastužio je igrač koji je još donedavno nosio varaždinski dres. Belcar je bio strijelac za 1-1, na asistenciju Vukovića.

Lokomotiva je bila dosta aktivna na početku drugog poluvremena, ali prvu veću šansu nakon izjednačenja imao je Varaždin. U 58. minuti je udarac glavom oprobao Latković, ali je lopta otišla preko grede.

U 65. minuti u šansi se za domaćina našao Tavares, ali je njegov pokušaj blokirala gostujuća obrana. Do kraja susreta obje su momčadi imale nekoliko potencijalno dobrih situacija za pogodak, ali mreže se više nisu tresle te je svaka momčad osvojila po jedan bod u ovih 90 minuta.

Žalosniji time sigurno mora biti Varaždin koji je u ovom kolu izgubio treće mjesto na ljestvici. Dva kola prije kraja Rijeka ima bod više.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
