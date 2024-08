Vahid Halilhodžić prati sva događanja u HNL-u. Kako godinama ljetuje u Dubrovniku, gdje ima i vilu, jako je dobro upoznat s emocijom koju ljudi u tom dijelu Hrvatske imaju za Hajduk.

'Hajdučka emocija je ogromna, to je narodni klub'

"Stvarno je ta emocija za Hajduk ogromna. U Dalmaciji se svatko poistovjećuje s Hajdukom, to je narodni klub čiji je utjecaj na zajednicu kao takvu velik. Samo, ne radi se dobro u klubu. Previše je tu turbulencija i promjena, premalo strpljenja. Ništa ne ide preko noći i za sve treba vremena. Meni je malo i žao, koliko sam dugo godina već u Hrvatskoj na moru, koliko godina provodim ljeta u Dalmaciji, koliko ljetujem, na kraju krajeva imam i kuću dolje, meni je malo i žao Hajduka. Ljubav i odanost prema tom klubu je ogromna. Dole ljudi pate zbog toga što nikako da osvoje naslov", počinje za Net.hr svoju priču Vahid Halilhodžić i nastavlja:

Foto: Profimedia

'Ne znam što se radi u Hajduku?

"Ne znam što se radi s HNK Hajduk. Za mene je to takva jedna improvizacija jednog takvog slavnog kluba s takvom armijom navijača. Pokušavaju na Poljudu na bilo koji način, pod svaku cijenu, da dođu do rezultata i toliko željene titule. Svi ljudi koji dolaze u klub kao treneri ili sportski direktori, ali i na ostale funkcije, nemaju vremena za napraviti nešto opipljivo. Kad se nešto stvara u nogometu, kao što Hajduk sad s Gattusom stvara momčad koja će u budućnosti napasti titulu do te mjere da će ju uzeti, onda tim ljudima treba dati vremena."

U slučaju Perišić Vaha vidi jasnu problematiku Hajduka kao kluba...

"Čitava priča oko Perišića isto pokazuje nestabilnost situacije u Hajduku, ali i ljubav. Sve odmah postane skandal ako nije i ne ide u smjeru HNK Hajduk. Hajduku treba puno više vremena da se stvori nešto što bi moglo biti šampionski uspješno u HNL-u".

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Split i Dalmacija su malo kompleksnija sredina, treba strpljenja'

Vrijeme u Hrvatskoj u nogometu je za mnoge stran i neprihvatljiv pojam...

"Split i Dalmacija su malo kompleksnija sredina gdje je takav jedan posao teže za napraviti. Svi odmah žele rezultat, a ne žele da trpe do pomaka. Kad se gradi momčad, slaže cjelina, puno stvari, manjih neuspjeha rezultata, pa i nekih turbulentnijih stvari, sve se to treba istrpiti za neku svjetlu budućnost. Navijači imaju veliki utjecaj na Hajduk i svaka jedna slabija utakmica ili iznenađujući poraz smatra se i gleda kao tragedija. U Hajduku treba biti više vremena, pa bar 3-4 godine da se stvori nešto", tvrdi Vaha Halilhodžić.

Skoro smo pali u nesvjest kad smo čuli ovo 3-4 godine. Vaha naš dragi, nema u Hrvatskoj strpljenja ni prostora da se nešto stvara s istim ljudima 3-4 godine.

"Strpljenja nema nigdje, ne samo u hrvatskom nogometu. U svim klubovima odgovorni žele rezultat i napredak u što kraćem roku."

'Dinamo izgleda stabilno i dobro'

Kako vam izgleda Dinamo?

"Dinamo mi izgleda dobro, iako ga nisam toliko pratio, ali onako paušalno što sam zamijetio, izgledaju mi dobro, stabilno, imaju još jaču momčad jer nisu mijenjali, nego su na to još doveli nove igrače, pojačanja. Prošle su sezone imali turbulencija, ali su ih preživjeli. Preživjeli su i krizu rezultata. Isto tako, dogodila se promjena u klubu u koji su došli novi ljudi na čelu s mojim prijateljem Velimirom Zajecom. Pazite, to su bile radikalne promjene koje su se prošle sezone u Maksimirskoj 128 dogodile. Trenutno to sve dosta dobro funkcionira. Međutim, Dinamo bez grupne faze Lige prvaka teško može održati stabilnu financijsku bilancu u klubu. Dinamo svake godine mora igrati Ligu prvaka", govori bivši trener Dinama i dodaje:

'Dolaskom novih ljudi u Dinamo stabiliziralo se sve'

"Dinamo je prošlu sezonu završio tako da je u jednoj takvoj teškoj sezoni za njih, u kojoj su skoro čitavu sezonu lovili nekog na prvom mjestu, prvo Hajduk, pa Rijeku, uzeo dvostruku krunu. I to je dosta utakmica dobio u posljednjim minutama, bilo im je napeto. Iz prekida, nešto u produžecima. U tom jednom pozitivnom ritmu i na krilima prošle sezone, ali zadnjeg dijela, Dinamo je ušao u novu sezonu. Zagrebački plavi pršte u ovim trenucima od samopouzdanja, dok u Hajduku i Rijeci nije tako jer su imali puno promjena. To u svakom slučaju pogoduje Dinamu koji ima stabilnost, fokus, evo u petak su dobili Šibenik sa 3-0."

Vahid Halilhodžić nastavio je pričati o Dinamu...

"Dolaskom novih ljudi u Dinamo stabliziralo se sve, siguran sam da se stabilizirala i komunikacija s medijima, a ono što je isto jako važno, navijači, oni su jako privrženi klubu i simbioza s igračima je velika. Navijači, igrači, Zajec, novi ljudi u klubu, svi pušu u isti rog i gledaju u istom smjeru. Sad je to jedna vrlo zatvorena uspješna sinkronizirana cjelina koja ima glavu i rep. Zato to u Maksimirskoj 128 tako izgleda na svim poljima. Dinamo u ovoj sezoni neće imati konkurencije na putu do nove titule prvaka Hrvatske, do još jedne obrane naslova. Naravno, prerano je tako nešto tvrditi, pretenciozno isto jer je u nogometu sve moguće, međutim kako Dinamo izgleda u odnosu na ostale u HNL-u, meni sad u ovom trenutku tako izgleda, ali ne samo meni, nego i mnogima."

'Dinamo mora izboriti grupu u Ligi prvaka'

Halilhodžić Ligu prvaka ističe kao ključnu...

"Dinamo, ako izbori grupnu fazu Lige prvaka, bio na putu za nešto opipljivo, jer mu je to financijska injekcija samo takva. Financijska moć se zadržava, igračima se povećava cijena, klubu se povećava rejting, kao i hrvatskom klupskom nogometu kompletno, nastup u Ligi prvaka svima donosi na određeni način novac. Takav klub primamljiviji je igračima, strancima, kvalitetnim pojedincima za dolazak. Svatko želi igrati Ligu prvaka. S uspjesima se povećava i ekonomska moć. U ovom trenutku, Dinamo je neprikosnoven u pogledu šammpionske titule u Hrvatskoj", zaključio je Vahid Halilhodžić.

REZULTATI 3. KOLA:

Petak:

Dinamo - Šibenik 3-0 (Ristovski 6, Špikić 19, Kulenović 56)

Subota:

Slaven Belupo - Lokomotiva 2-2 (Jagušić 6, Butić 63 / Mudražija 22, Sušak 37)

Nedjelja:

Hajduk - Varaždin 2-1 (Krovinović 56, Livaja 74 / Mitrovski 8)

Gorica - Osijek 2-2 (Kapulica 38, Pavlović 82 / Jugović 53, 61)

Rijeka - Istra 1961 4-0 (Rukavina 18, Pašalić 24, Ivanović 28, 66)

TABLICA:

Dinamo 3 3 0 0 10-1 9 Rijeka 3 2 1 0 8-0 7 Hajduk 3 2 1 0 5-3 7 Šibenik 3 2 0 1 4-4 6 Istra 1961 3 1 0 2 2-10 3 Gorica 3 0 2 1 3-4 2 Varaždin 3 0 2 1 1-2 2

8.​​​​​​ Lokomotiva 3 0 2 1 3-7 2 Osijek 3 0 1 2 4-6 1 Slaven Belupo 3 0 1 2 3-6 1

