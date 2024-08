Mnogi stručnjaci i nogometni pratitelji pitali su se odakle Hajduku love da dovodi zvučna imena, još tamo u prošloj sezoni, kako klub može toliko igrača doveti, na takva imena pucati, tolika ulaganja imati, a ne krahirati u financijskoj bilanci? Neki su konstatirali kako će kad-tad na površinu izaći stvarna bilanca splitskog kluba, a neki tvrdili da će Hajduk bankrotirati na kraju.

"Sve će to doći na naplatu", zaključak je bio.

Predsjednik HNK Hajduk Ivan Bilić i sportski direktor Nikola Kalinić izašli su pred novinare na pressici u Splitu i otkrili kako klub više nema novaca. Gennaro Gattuso je nakon debakla od Ružomberoka jasno dao do znanja kako momčadi treba pojačanja i kako je to pitanje za Upravu. Osvrnuo se u subotu opet na problematiku pojačanja i komentirao pobjednički mentalitet Dinama.

Jako je pohvalno što su na Poljudu konačno počeli govoriti i komunicirati istinu, a ne sakrivenu ju ili upakiravati ju u celofan. Nikola Kalinić je istaknuo kako je Dinamo kvalitetniji i kako se Hajduk s Dinamom ne može uspoređivati.

"Kako ćemo obećavati naslov prvaka, a ispali smo od Ružomberoka!? Nema smisla takva priča. Dinamo ima jaču momčad, kvalitetniji su i nemamo se što uspoređivati. Mi moramo gledati sebe, ići utakmicu po utakmicu i pokušati pobjeđivati. Pokušati ući u pobjednički ritam. Obećanja u nogometu nema", izjavio je u opširnom razgovoruza Sportske Novosti Nikola Kalinić. Otkrio je i kako s Edinom Džekom nije bilo ništa. Sad se postavlja pitanje čija je to onda bila patka i zašto se nabrijavaju navijači bez veze? Tako da bi se vrlo brzo razočarali i bili još više isfrustrirani. Glupost...

"Ne znam odakle te informacije. Jedno je realnost, a drugo priča. Previše “letimo”, moramo biti na zemlji", izjavio je Nikola Kalinić.

Hajduk je zaronio u minus od 12.5 milijuna eura, ali mu je "cash flow" uredan, a minus će biti pokriven kad na račun legnu "odgođeni prihodi".

Bilić i Kalinić navijačima su servirali gorku pilulu u vidu priznanja da novca nema, da do kraja prijelaznog roka vjerojatno neće biti ni pojačanja te da će se svi skupa morati strpjeti još neko vrijeme dok klub opet ne postane konkurentan Dinamu.

I to je korak naprijed. Dosta se na Poljudu, ali ne samo na Poljudu nego u čitavom Splitu letllo u nebesa, sanjalo, snivalo i bahato komuniciralo kako je to ta sezona u kojoj je u grad pod Marjan sletjeti toliko željena titula prvaka države.

"Kalinić i Bilić znaju što mi treba. Ja sam samo trener. Nemamo novca za zvučna pojačanja, ali u Europi je trenutno 2500 igrača bez ugovora, a i među njima sigurno ima dobrih igrača. To nije na meni, ja sam djelatnik kluba koji izvršava svoje kao trener. Oni mogu doći, mogu biti i jeftini, ali to je na upravi", rekao je jučerna pressici uoči današnjeg 3. kola između Hajduka i Varaždina od 18.50 na Poljudu.

24sata, pak, neslužbeno saznaje kako su u tom smjeru već odaslane poruke brojnim menadžerima, da pomognu ako imaju nekog zanimljivog igrača na lageru. Dakle, narodski rečeno, budžet će se smanjiti, novi igrači mogu doći samo na posudbu ili bez odštete, a minus će pokušati pokriti prodajama aktualnih prvotimaca. Nema pojačanja u smislu transfera, znači nema pravih pojačanja.

To je to, čini se, od momčadi Hajduka za ovu sezonu, a ako ode Pukštas, onda bi bilo love za nešto. Naravno, čeka se podizanje forme Ivana Rakitića, kojem će ipak trebati vremena za to.

