UŽIVO

Posljednje zbogom Ćiri Blaževiću

Dobro jutro dragi čitatelji Net.hr-a. Došao je i taj dan kad ćemo se i konačno oprostiti od Miroslava Ćire Blaževića, Trenera svih trenera, utemeljitelja, oca uspješnosti hrvatskog nogometa i pozicioniranja, izlaženja na veliku nogometnu scenu... Čovjeka koji je svojom karizmom, energijom i motivacijom, pristupom igračima i ljudima, bio poseban, neponovljiv. No, život vam je, kad se to nekako sažme, jedna Igračka vjetrova. Citirat ćemo Tina Ujevića - Pati bez suze, živi bez psovke, i budi mirno nesretan. Tašte su suze, a jadikovke ublažit neće gorki san. Podaj se pjanom vjetru života, pa nek te vije bilo kud; pusti ko listak nek te mota, u ludi polet vihor lud. Leti ko lišće što vir ga vije, za let si, dušo stvorena. Za zemlju nije, za pokoj nije cvijet što nema korijena.