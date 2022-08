UŽIVO

Uzvrat 3. pretkola Lige prvaka

Mjesto održavanja: Stadion Maksimir (Zagreb)

Početak: 20.00

DINAMO - LUDOGOREC 0-0 (2-1 prva utakmica)

Mogući sastav Dinama

Livaković; Ristovski, B. Šutalo, Perić, Ljubičić; Mišić, Ademi; Oršić, Ivanušec, Baturina; Drmić

Dinamo je jednu prepreku udaljen od play-offa Lige prvaka. No, prema situaciji u momčadi i igrama, to nam izgleda kao more, ocean...

Nije nam jasno

Zagrebački plavi su prošlog petka remizirali u Varaždinu 1-1 u 4. kolu HNL-a, a u susretu u Razgradu rezultat je jedino što se pamti. Jer, igra nije bila obećavajuća.

Neki se pitaju čemu zabrinutost za Dinamov prolaz protiv Ludogoreca i proboj u play-off Lige prvaka kad ima prednost 2:1 iz prvog susreta i veću kvalitetu. No, i Ante Čačić će reći da je to utakmica sezone, jer i sam zna da bi eventualni kiks protiv Ludogoreca izazvao potrese u Maksimiru.

Dinamo po imenima igrača ima moćnu momčad za plasman u skupinu Lige prvaka i konkurentan nastup u njoj, ali je patio na terenu protiv Škupija i Ludogoreca.

'Očekujem stabilan i siguran Dinamo, imali smo 4 dana za odmor'

I to zabrinjava sve koji vole Dinamo.

"U prvoj utakmici domaćin je učinio sve da dođe do izvjesne prednosti, u tome nije uspio, a siguran sam da neće uspjeti niti ovaj put. Očekujem stabilan i siguran Dinamo koji će imati veliku potporu naših vjernih navijača. Poslije utakmice u Varaždinu imali smo četiri dana za odmor. U dobrom raspoloženju očekujemo dvoboj, pred nama je suparnik za respekt, imaju kontinuitet osvajanja naslova prvaka i sudjelovanja u skupinama UEFA-inih natjecanja, ali ponavljam, Dinamo ulazi odlučan da pobijedi i potvrdi plasman u play-off", rekao je Čačić na konferenciji za novinare najavivši da će njegovi igrači igrati istu utakmicu kao u Bugarskoj prije tjedan dana.

"Bit će to ista utakmica kao prva u Bugarskoj. Oni su željeli doći do prednosti, ali nisu uspjeli. Sad su u rezultatskom minusu. Ali, rekao sam i u najavi, imaju peh da su naišli na Dinamo, imamo europsko iskustvo. A, i ja imam iskustvo s njima od prije deset godina. Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, vjerujem da ćemo biti dovoljno staloženi i pripravni. Rezultat je dobar, igra može i treba biti bolja, tu se mogu složiti. Siguran sam da će i igračima biti lakše što vrijeme više bude odmicalo", nadovezao se Čačić koji ipak ne može računati na neke svoje igrače.

'Važno je izgurati ovih 15 dana'

"Josip Šutalo, Kevin Theophile i Marko Bulat, ali svi su oni na povratku. Važno je izgurati ovih 15 dana i tada ćemo, vjerujem, biti ekipirani i lakše broditi kroz utakmice koje nas čekaju praktički svaka tri dana. Nagomilana su putovanja i najvažnije je imati igrače koji energetski mogu pokriti utakmicu 90 minuta", dodao je.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Lige prvaka protiv bugarskog Ludogoreca igra se u utorak u 20 sati na maksimirskom travnjaku. Ukupni pobjednik ovih dvaju ogleda plasirat će se u play-off dok će poraženi nastaviti europska iskušenja u doigravanju Europa lige.

Mogući sastav

S obzirom na to da je riječ o ključnoj europskoj utakmici, Čačić neće kalkulirati i danas će na teren sigurno poslati najjači sastav koji ima na raspolaganju.

Na vratima nema dvojbe, "jedinica" je rezervirana za Dominika Livakovića, četvorka u obrani će biti Ristovski, Boško Šutalo, Perić i Ljubičić. Zadnji vezni će biti Josip Mišić i Arijan Ademi, ispred njih Ivanušec, Oršić i Baturina. U vrhu napada očekuje se Drmić, a Petković će svoju priliku čekati s klupe.