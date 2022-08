Igrao je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju (15 utakmica), Varteks (67 utakmica, 1 gol), Dinamo u dva mandata (45 utakmica, 7 golova), francuski Monaco (32 susreta, 2 gola), Red Bull Salzburg (30 utakmica, 4 gola), Inter (posudba, 12 utakmica), Rijeku (16 utakmica, 2 pogotka), Šahtjor Karagandy (22 susreta)...

Pet godina je dobro

Sad igra amaterski, a nedavno je postao i trener mlađih pionira u omladinskoj školi NK Pušća.

Nikola Pokrivač (37) imao je zanimljivu i uspješnu profesionalnu karijeru, a na njenom vrhuncu dogodila mu se teška bolest koja ga je spriječila da dalje napreduje i okrenula da borbu s terena preseli i usmjeri prema borbi za vlastiti život. Imao je 29 godina kad mu se sve to počelo događati...

Svašta čovjeku u takvim trenucima prolazi kroz glavu, no Nikola je oduvijek bio veliki borac pa je prihvatio i taj izazov i ušao u borbu s Hodgkinovim limfomom onako kako on to zna. Postavio se u gard prema opakoj bolesti i najteža utakmica u njegovom životu mogla je započeti...

Za njega nema predaje

Nikad Nikola nije volio gubiti, pa je odlučio da neće izgubiti ni tu utakmicu. Karijeru je morao prekinuti, dvaput se vraćao nogometu u dresu Slavena Belupa, no kad se bolest vratila i treći put, bilo je jasno da zdravlje mora biti apsolutni prioritet i kako mora završiti priču s profi nogometom.

Pokrivač je iskazao nevjerojatnu snagu i neslomljiv karakter, nije želio potpisati predaju, već je pokazao da je veliki borac koji nikad ne odustaje.

Nikola je u kolovozu 2015. doznao da boluje od Hodgkinovog limfoma. Bolest mu se u dvije godine čak triput vraćala, no nakon presađivanja koštane srži primljene od majke Ane sjajno se oporavio. Sad je, hvala Bogu, Nikola dobro, već pet godina.

"Ma, kako je bilo, sad je dobro. Može se sve, samo kad se to jako želi", kazat će Nikola Pokrivač s kojim smo se čuli danas.

Problemi u Dinamu

Uhvatili smo ga taman na povratku s mora doma. Razlog zbog kojeg smo ga zvali je Dinamo. Sutra od 20.00 na stadionu Maksimir zagrebački plavi igraju uzvratnu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka protiv Ludogoreca (2-1 za Dinamo u prvom susretu u Razgradu prošlog tjedna), a nisu u dobrom ritmu.

Prošlog petka su odigrali 1-1 s Varaždinom u gostima i tako izgubili prva dva ligaška boda u sezoni. Petković, Ivanušec, Oršić i Livaković trenutno se nalaze u lošoj formi. Bruno je tu najveći problem, skroz je out i protiv Ludogoreca, prema posljednjim informacijama, Dinamova devetka seli na klupu. Josip Drmić postaje udarna napadačka igla momčadi. Iako, i on se još uigrava u Dinamu i kao da mu nedostaje samopouzdanja.

Ivanušec se još vraća nakon operacije trbušnog zida koja je ostavila traga i nikako ne može pronaći pravu formu. No, od njega se možda i previše očekuje, traži se da bude organizator igre, a on nije u najboljem stanju, pa i s njim to nije to.

Mislava Oršića još se uvijek čeka da se vrati u svoj ritam i formu. Najbolji klupski europski strijelac u povijesti daleko je od svojih uobičajenih igara. Od njega se najviše očekuje, navijači se u njega najviše nekako uzdaju.

'Dinamo ne igra najbolje, ali tek je početak sezone'

Što se tiče Lvakovića, prva reprezentativna vratarska jedinica izgubila je sigurnost. Imao je Livi dvije nevjerojatne pogreške, onaj prilikom drugog pogotka Škupija u Zagrebu, te prilikom gola Ludogoreca, pogreške na kakve nema pravo golman njegove klase.

Kako bilo, najveći problem Ante Čačića je lošija forma svojih senatora plus problemi na lijevom beku, na kojem je instalirao Roberta Ljubičića. Uz spomenuto, Luka Menalo, hit igrač Dinama ove sezone, ima hematom na nozi i njega vjerojatno neće biti sutra. Dinamova igra ne zaslužuje pljesak, Dinamova igra ne ulijeva povjerenje, no rezultat je dosad pokrivao sve slabosti. No, kad rezultati izostanu, onda dolazi do eskalacije problema.

"Svi znaju da nije najbolje, ali tek je početak sezone, možemo im i to uzeti u obzir. Pripreme, umor... Ali, trebalo bi to iz kola u kolo biti sve bolje. E sad, opet tako kiksati protiv Varaždina. U redu, Ludogorec su tamo dobili, ali kad se sve zbroji i oduzme, dali su dva gola ali ovo ostalo... Mislim da su ovi bili bolji, imali više šansi, više od igre. Tako da nije to još gotovo", priča nam Nikola Pokrivač i nastavlja:

'Možda dinamovcima treba više vremena, ali vremena u Europi nema'

"Kad se pogleda, imaju dinamovci širok kadar, najjači. Još su uzeli sve što je vrijedilo. Možda im treba malo više vremena za uigravanje. Ali, kad se pogleda, vremena nema. Jer, u Europi te nitko ne čeka, kažnjava se svaka šansa. Što se tiče igrača, sigurno da Oršić i još neki nisu na razini na kojoj su bili, e sad zašto? To ne znam. Pripreme su dobro prošle."

Nikola Pokrivač igrao je zadnjeg veznog, to je bila njegova prirodna pozicija. No, i on je tijekom karijere znao uskakati na druge pozicije. Za vrijeme boravka u Varteksu, pod vodstvom Zlatka Dalića, izrastao je u vrlo dobrog nogometaša. Iskazao se kao polivalentan igrač, sposoban igrati na lijevoj strani, bilo kao bek ili krilo, te stoper ili obrambeni vezni igrač. Treneri su ga, ipak, najčešće koristili kao zadnjeg veznog.

Problem lijevog beka

Ali, igrao je i na lijevom beku na kojem sad postoji problem u Dinamu. Jer, jasno je da Ante Čačić na poziciji lijevog beka gubi dinamiku i kvalitetu takvog igrača kao što je Ljubičić, koji bi mogao odigrati bolje da je u formaciji smješten u vezni red.

"Znam i sam da nije lako kad igraš poziciju koja ti nije prirodna. Nije da nema baš lijevog beka u Dinamu. Tu je Bočkaj, jedan od najboljih lijevih bekova lige. Zato su ga, naposljetku i doveli. Ne vidim razloga zašto Pero Bočkaj ne bi mogao igrati lijevog beka u Dinamu. Tu poziciju igra čitav život, tako da... Evo, i ove utakmice što je odigrao u hrvatskoj ligi, sad je zabio gol, asistirao dvije zaredom mislim. Stvarno ne shvaćam čemu to izmišljanje."

Nikola Pokrivač ne želi govoriti protiv niti jednog trenera, pa tako želi ostati suzdržan i prema Anti Čačiću.

"On je tamo ipak svaki dan. Svaki dan je s njima od 0-24. Ona zna zašto to radi, ali očito da mu to ne štima. Protiv Škupija se vidjelo da se dosta probijalo po toj strani na kojoj igra Ljubičić. Protiv Ludogoreca OK, prošao je za onaj drugi gol, ali uvijek je prirodnije da igrač igra onu poziciju na kojoj igra čitav život, a ne da se ovako izmišlja".

Petkovićeva agonija traje i dalje

Situacija s Brunom Petkovićem već iritira sve navijače Dinama. Agonija s njim traje i traje. Predugo ga se već čeka. Nitko nikad u Dinamu nije dobio toliko prilika za povratak.

"Uvijek se kod Brune Petkovića postavlja pitanje igra li on više gore, u špici ili iza špice. Previše se kod njegovog imena povlači ta problematika njegove pozicije, kao i način igre. Trener je tu koji zna što je najbolje, ali sigurno da nije on na svom uobičajenom nivou, poput Oršića. Pokazao je da može puno bolje, ali ovo što trenutno daje nije njegov maksimum".

Nikola Pokrivač naglasio nam je još jednom kako niti njemu nije bilo lako igrati druge pozicije, neprirodne za njega. Zato bi uvijek davao prednost onim igračima koji igraju na toj poziciji.

"Nije to lako. Čitavu karijeru igraš jednu poziciju, a prema potrebi te se stavi na drugu to je razlika. U Dinamu sam uvijek igrao svoju prirodnu poziciju zadnjeg veznog, jedino mi se jednom u reprezentaciji dogodilo protiv Engleske na Wembleyju, kad sam igrao lijevog beka. A do tad sam igrao zadnjeg veznog. To je razlika. Bilo je to kad smo izgubili 5-1. Izbornik je bio Slaven Bilić i on je, za mene, jedan od najboljih trenera koji me ikad vodio. Nema tu nikakve zamjerke. Jednom se valjda igra u životu na Wembleyju i ne možeš reći ti sad nećeš igrati. Poraz od 5.1 se dogodi, zaboravi se sve za par dana. To je nogomet. Idemo dalje. Za par dana je nova utakmica. Kako primiš 5 komada, tako ćeš drugi put i dati 5 komada. Zaboravi se sve i ide se dalje".

'Nije još protiv Ludogoreca gotovo'

Očekivanja u uzvratu Dinama i Ludogoreca?

"Nije to još gotovo. Oni će sigurno stvoriti dvije-tri šanse. U Razgradu su u prvih 5 minuta imali dvije stopostotne. Trebali su voditi 2-0, ali nisu zabili. Nakon toga je Dinamo zabio dva gola. Da je Ludogorec svoje šanse zabio u otvaranju, susret bi otišao u sasvim drugom smjeru. Teško da bi se Plavi vratili nakon toga", zaključio je Nikola Pokrivač.