Dinamo očigledno ne igra dobro. Protiv Ludogoreca u Razgradu zagrebački plavi došli su do vrijedne pobjede u lovu na play off Lige prvaka, ali jasno je kako postavke igra Ante Čačića, kao i situacija unutar momčadi, i nisu baš sasvim na svojim mjestima.

Varaždin zaustavio Dinamo

To se potvrdilo i jučer u Varaždinu. Domaći sastav zaustavio je Dinamo (1-1) i uzeo mu prva dva boda ove sezone. Je li problem u pristupu, lošijoj formi udarnih igrača poput Petkovića, Ivanušeca koji se vraća nakon ozlijede, Oršića kojeg se također čeka, Bočkaja koji nije u ritmu? Leži li problem u motivaciji i voljnom momentu u čitavoj momčadi ili u problemima s izostancima i tajmingu, jer su noge teške od priprema, a ubitačan je ritam i broj utakmica?

Kako bilo, ono što se zna i što je jasno i nogometnim laicima je da Dinamo još jednom nije igrao dobro, osim dvadesetak minuta u prvom poluvremenu kad je stekao prednost protiv Varaždina. Prvi je put to kažnjeno, a Ante Čačić i momčad moraju dobro razmisliti što će učiniti za utorak i uzvrat protiv Ludogoreca, da bi prezentirali nogomet s kojim će dalje u Ligi prvaka.

'Nije dobro čim je Dinamo remizirao u Varaždinu'

Okrenuli smo broj jednog od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena (hladno), velikog Roberta Prosinečkog, kako bi nam iskomentirao Dinamo.

"Na GO sam, ne pratim. Mislim ono, vidio sam rezultat u Varaždinu. Čim je takav rezultat u Varaždinu nije dobro. Ono što pročitam i vidim u medijima, to je to. Dobro sam ja, malo na odmoru s obitelji. Uživamo", kazao nam je Robert Prosinečki i na našu konstataciju da mu je odmor potreban nakon one epizode u Ljubljani, veliki Žuti nam je onako opušteno, u svom stilu, s razvučenim a dobro, poentirao:

"Tako ionako nam se u životu događaju svakakve stvari koje ne možeš predvidjeti, ali sve je dobro."

Niti njemu nije sasvim jasno što se događa s Dinamom, a još manje što bi trebao popraviti ili uzrok...

'Ne igraju dobro'

"Gledao sam Ligu prvaka, protiv Ludogoreca, nije izgledao Dinamo baš najbolje, ali kad se dobije onda, generalno, je sve u redu. Prolazak je vrlo bitan za Europu, za ulazak u Ligu prvaka što puno znači Dinamu kao klubu, a naposljetku i HR nogometu. No, ne igraju dobro. Dinamo ne igra onako kako svi očekuju od njega. E sad, što bi trebalo mijenjati, nemam pojma. Mislim, nisam tamo niti znam Uglavnom, nisu neki igrači još došli u formu. Neki se još traže. Događa se. Makar, nije velika šteta. Sve se to još uvijek da popraviti, a samim time samo izgubili dva boda. U Ligi prvaka je Dinamo još uvijek živ, vjerujem da će Plavi doći na onu razinu na kojoj trebaju biti, ako se uzme u obzir kvaliteta koju imaju".

Nema strpljenja

Ali, strpljenja nema, posebno ne u Dinamu ili oko klubu. A, možda ga u ovoj situaciji ne bi trebalo ni biti. Još jučer su navijači, naime, u Varaždinu vikali "Čačiću, odlazi!" Petković je s travnjaka ispraćen zvižducima.

"Pa dobro, to je manje-više svugdje tako. Manje-više je svugdje isto. I Bjelici su vikali, pa je ostao. Tako je to u nogometu. U nogometu se događaju stalno takve stvari, sad što će biti konkretno s Dinamom, čelnici će o tim stvarima odlučivati", zaključio je Robert Prosinečki.