EVO VAM GA NA / Jednog je navijača interventna odvela s domaće tribine, on počastio sve srednjim prstom: Boysi se poklonili slavnim Pumama

U prvoj utakmici 4. kola Prve Hrvatske nogometne lige nogometaši Dinama su u petak navečer na gostovanju u Varaždinu kod istoimenog domaćina odigrali 1-1 i tako izgubili prva dva boda u novoj sezoni hrvatskog prvenstva. Dario Špikić je u prvoj minuti sučevog dodatka na kraju prvog poluvremena glavom poslao loptu u mrežu nakon ubačaja Petra Bočkaja s lijeve strane i tako donio vodstvo Dinamu. Varaždin je do izjednačenja došao u 63. minuti, kad je na asistenciju Herrere Michele Šego sa 14 metara pogodio pokraj nemoćnog Livakovića. Dinamo ima 10 bodova iz četiri utakmice, a drugi je Hajduk sa šest bodova iz dva nastupa. Po četiri boda imaju Rijeka, Osijek, Šibenik, Varaždin i Slaven Belupo, s tim da Riječani imaju samo dvije odigrane utakmice. Na začelju je pulska Istra 1961 bez ijednog boda iz tri nastupa. Što se tiče navijačkih događanja, za spomenuti kako su Bad Blue Boysi u velikom broju došli u Varaždin, Barokni grad, te su bili u nacionalnom zanosu. Hrvatske zastave krasile su gostujuću tribinu. ZG ultrasi podigli su i poruku slavnim Pumama: "Od zime na Dinari do prvog barjaka u Kninu. Za slavne Pume, hvala Varaždinu", stajalo je na poruci navijača Dinama koji su ju podignuli u prvoj polovici prvog poluvremena. Jednog je navijača u crnoj majici interventna policija izvela s domaće tribine i odvela van stadiona. On je u trenutku odvođenja počastio domaću tribinu stadiona u Varaždinu srednjim prstom.