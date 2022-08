HLADAN TUŠ ZA DINAMO / Varaždin odigrao senzacionalnu utakmicu i zaustavio zagrebačke plave: Bivši hajdukovac bacio u očaj Petkovića i društvo

Kakav početak 4. kola. Varaždin i Dinamo u petak su navečer otvorili novi program u najelitnijem razredu hrvatskog nogometa fantastičnom utakmicom, u kojoj su Varaždinci na svom terenu zaustavili Dinamo rezultatom 1-1. Zagrebački plavi su tako izgubili prva dva boda u ovoj sezoni. Varaždin je izjednačio sjajnim golom Michela Šege, bivšeg hajdukovca, u 63. minuti i tako anulirao gol Špikića u 45'+1. Inače, Herrera je Šegi dodao iz sredine, a on s lijeve strane krasno pogodio suprotni kut. Livaković tu nije imao šanse. Duje Strukan produžio je utakmicu do 96., ali napadi Plavih nisu urodili plodom. Varaždinci su imali 12 udaraca na gol Dinama, gosti iz Zagreba 9. Varaždin je apsolutno zasluženo osvojio veliki bod protiv Dinama. Beskompromisno su ušli u susret, hrabro i čvrsto na svaku loptu, nisu dopustili prvaku Hrvatske da se razmaše. Dinamo ima 10 bodova iz četiri utakmice, a drugi je Hajduk sa šest bodova iz dva nastupa. Po četiri boda imaju Rijeka, Osijek, Šibenik, Varaždin i Slaven Belupo, s tim da Riječani imaju samo dvije odigrane utakmice. Na začelju je pulska Istra 1961 bez ijednog boda iz tri nastupa. Dinamovci i Varaždinci nisu impresionirali vrhunskom izvedbom, ali ne treba zanemariti utjecaj teških vremenskih uvjeta i velike vrućine koja je zasigurno sputavala igrače. Dinamovi igrači su nešto više imali loptu u nogama, ali s njom nisu puno toga napravili pa su više od pola sata ostali bez udarca u okvir vrata koja je branio bivši hrvatski reprezentativac Oliver Zelenika. S druge strane, Varaždinci su bili najopasniji iz kontranapada, ali i njima je nedostajalo konkretnosti u napadačkoj trećini terena. Tako je u 8. minuti Makedonac Agon Elezi pucao s 20-ak metara po sredini gola, ravno u ruke Dominika Livakovića koji je u Varaždinu bio Dinamov kapetan, jer je Arijan Ademi utakmicu promatrao s klupe za pričuve. Po domaća vrata najopasniji Dinamov igrač u prvom poluvremenu bio je Luka Ivanušec koji je u 34. minuti uputio prvi udarac gostiju unutar okvira, ali je Zelenika bio spreman. Četiri minute poslije Špikićev udarac je glavom blokirao Postonjski. I kad se činilo da ćemo dočekati kraj prvog dijela bez pogodaka, Dinamo je poveo. Akcija je počela na oko 40 metara od domaćeg gola, gdje je Boško Šutalo uzeo loptu u čvrstom duelu i proslijedio Ivanušecu, koji je dao dalje u lijevo do Bočkaja. On je pogledao i lijevom nogom ubacio na drugu vratnicu, gdje je u skoku najviši bio Špikić i glavom pogodio suprotan kut. Zelenika je uspio samo vršcima prstiju skrenuti loptu, ali nedovoljno da bi spriječio pogodak. Domaća momčad je odlučnije izašla na početku drugog poluvremena. U svlačionici su na poluvremenu ostali Peco i Brodić, a ušli su Kolarić i Šego, što će se pokazati punim pogotkom. U Dinamu su prvi put protrnuli u 51. minuti kad je udarac Elezija sa 20-ak metara liznuo gornji dio grede. Samo tri minute poslije iz slične pozicije je opalio Venecuelanac Andris Herrera, ali se obranom istaknuo Livaković. U 58. minuti dalekometnim udarcem pokušao je na drugoj strani i Luka Ivanušec, ali je i Oliver Zelenika bio na visini zadatka. U 63. minuti domaćima se isplatio agresivniji pristup u drugom dijelu. Varaždinci su odigrali odličnu akciju u kojoj je Herrera odličnom loptom pronašao Michelea Šegu koji je bio na rubu kaznenog prostora. Lopta mu je dolazila po travnjaku, Šego je bez razmišljanja, iz prve, desnom nogom gađao suprotan kut i pogodio pokraj nemoćnog Livakovića za 1-1. Bio je to prvi pogodak Varaždinaca pred svojim navijačima u povratničkoj sezoni u elitnom razredu hrvatskog klupskog nogometa. Ante Čačić je svoj napad osvježio u drugom poluvremenu ubacivanjem Josipa Drmića i Mahira Emrelija, a igru su napustili Petković i Oršić. Emreli je dvaput pokušavao ugroziti Zeleniku, ali je jednom domaći vratar lakoćom obranio, a drugi put je azerbajdžanski reprezentativac pucao pokraj vratnice. Iako se domaća momčad nakon 70. minute povukla i više razmišljala o zatvaranju prilaza svojim vratima, nije ni Varaždin bio bez prilike za drugi pogodak. Najbliži je tome bio Lamine Ba u 85. minuti, kad je njegov udarac sa 10-ak metara ispod grede izvukao Livaković. Dinamovi pokušaji da dođe do pobjedničkog pogotka bili su prilično jalovi. U četvrtoj minuti sučevog dodatka Josip Drmić je okrenuo svog čuvara u kaznenom prostoru, ali mu je lopta malo pobjegla, dovoljno da prvi do nje dođe Zelenika. U subotu su na rasporedu nove dvije utakmice 4. kola u kojima će Slaven Belupo ugostiti Šibenik od 18.55 sati, dok će od 21 sat u Puli igrati Istra 1961 i Osijek. HNL - 4. kolo Varaždin - Dinamo 1-1 (Šego 63 / Špikić 45+1) Slaven B. - Šibenik (sub, 18.55) Istra 1961 - Osijek (sub, 21.00) Lokomotiva - Rijeka (ned, 21.00) Hajduk - Gorica odgođeno Ljestvica 1. Dinamo 4 3 1 0 13-5 10 2. Hajduk 2 2 0 0 4-0 6 3. Rijeka 2 1 1 0 2-1 4 4. Osijek 3 1 1 1 3-3 4 5. Šibenik 3 1 1 1 2-2 4 6. Varaždin 4 1 1 2 3-5 4 7. Slaven Belupo 3 1 1 1 2-5 4 8. Lokomotiva 3 1 0 2 5-6 3 9. Gorica 3 0 2 1 2-3 2 10. Istra 1961 3 0 0 3 2-8 0