Za neke je utakmica Dinama i Ludogoreca (4-2, ukupno 6-3), uzvratna u 3. pretkolu Lige prvaka, bila bizarna i intrigantna. Za neke nije. Neki će kazati kako je viđeno danas na Maksimiru, tri crvena igrača Ludogoreca i jedan predstavnika kluba, tri penala, 6 golova, samo dio nogometa i kako gledajući utakmicu kroz prizmu bizarne i čudne odmah stavljamo negativni kontekst na plasman zagrebačkih plavih u play-off Lige prvaka.

Svatko ima svoje viđenje večerašnje utakmice

Drugi će, pak, istaknuti kako se takvo što nema prilike vidjeti baš često u utakmicama i kako je upravo zbog toga ovaj dvoboj bio čudan. Branko Strupar utakmicu Dinama i Ludogoreca pratio je u kafiću u Vodicama. Iz prvog reda. Sa suprugom. I on ima svoje viđenje, svoj dojam. Uostalom, kao i svatko.

"Najjače mi je bilo, ja gledam utakmicu sa ženom, a ona ne prati baš nogomet. Ja velim gle, ovi dobiju još jedan crveni i prekida se utakmica. Ona mi kaže pa kako to? Ništa joj nije jasno. Nevjerojatno stvarno. Došli smo tu u kafić, odmah smo rekli pali televizor. Uzeo sam si ložu u kafiću odmah ispred TV-a. Izašli su nam u susret da uzmemo ložu", kazao nam je dobro raspoloženi Branko Strupar.

Je li se Dinamo probudio?

"Iako su dobrim dijelom susreta imali brončanu prednost na svojoj strani, ukupno gledajući su bili dominantniji. Pametno je Dinamo igrao. Oršić se vratio u svoju standardnu formu, odigrao je onako kako zna, super je odigrao. Svi su bili dobri. Od prve minute su krenuli ozbiljno, Ademi je imao onu šansu. Udarac mu je Sluga skinuo. Od prve minute Dinamo se dobro postavio 3-0. Misliš si gotovo je, crveni karton. I onda dobiješ gol na samom kraju prvog poluvremena. Dobiješ gol drugi i onda nekako utakmica ode u čudne vode. Čudno se odvijala. I opet crveni, pa penal... Na kraju priče, Dinamo je zasluženo dobio u čudnoj utakmici. Dojmovi su, stoga podijeljeni", govori nam Branko Strupar i nastavlja:

'Možda je sudac bio malo lagan na obaraču'

"Možda je sudac bio malo lagan na obaraču, ali je*iga, Dinamo je na osnovu prvog dijela zasluženo prošao dalje i ukupni dojam je da su bili bolji. Na stranu sad crveni kartoni i sve".

Branko je bio vrlo raspoložen za razgovor. Mislav Oršić ga je podsjetio na one svoje stare dane...

"Tottenham, Atalanta... Podsjetimo me na one svoje trenutke kad je igrao fantastično."

O Baturini u prvih 11 kaže:

"Gledajte, Baturina je mlad i odličan igrač, motoričan. Nije htio preofenzivno startati Čačić, nije htio staviti u napad i Petkovića i Drmića. Odlučio se ovog puta za Drmića koji mu je vratio svojim klasičnim golom, onako kako treba. Možda me malo začudilo da Ivanušec nije igrao od prve minute, ali dobro. To će se rotirati tijekom sezone, već u subotu protiv Hajduka. Drmić je zabio baš lijepi gol. Baš kao prava devetka, na pravom mjestu u pravo vrijeme. Mada je do samog centaršuta bila odlična akcija Plavih. Drmić je samo bio egzekutor."

'Uvijek će biti kritičara'

Branko Strupar za Brunu Petkovića, koji je zamijenio Drmića u 71., kaže kako je on isto tu unutra. Posljednjih dana mediji su dosta opleli po Anti Čačiću. Kritizirali su i Brunu Petkovića. Je li ova pobjeda i svojevrsni odgovor Dinama i Ante Čačića na sve te kritike?

"Činjenica je da će uvijek biti kritičara. Znate kako je to. Mi smo specifični, mi 'sve' znamo o nogometu. Čačić je s Dinamom prošao dalje u vrlo bitnoj utakmici. Bila je ovo jedna teška utakmica. Ludogorec uopće nije bezazlena momčad, ali splet okolnosti, kartoni, crveni, teško je. Budimo realni. Dinamo je igrao strpljivo, pametno, nije htio forsirati. Čuvao je rezultat. I onda opet drugi crveni, pa treći i ajmo, doviđenja. Dinamo je u prvom poluvremenu izgledao kako ga želimo uvijek gledati. Brz, moderan, jednostavan i učinkovit. Sve to u jednom poluvremenu, Na stranu taj bugarski gol. To je trenutak nepažnje. Ali do 45 savršenstvo. Treba imati strpljenja s Dinamom, početak je sezone. Treba biti pozitivan".

Slijedi Bodo/Glimt

Bodo/Glimt i Dinamo prvi će susret za ulazak u skupinu Lige prvaka igrati 16. ili 17. kolovoza u Norveškoj, dok je uzvrat 23. ili 24. kolovoza u Zagrebu. Ukupni pobjednik će igrati u skupini Lige prvaka, a poraženi u skupini Europske lige. Bodo/Glimt je zeznuta momčad.

"Zeznuti jesu, ali Dinamo to prolazi, po meni. Oni su atipični Norvežani. Puno zabijaju. Ali oni su prolazan suparnik. Samo neka odigraju onako kao što su danas odigrali prvo poluvrijeme i Dinamo to prolazi. Nije m to neka momčad iz Lige petice. Nekad si dobijao u pretkolima Lige prvaka jake momčadi iz najjačih liga, a sad Dinamu na putu stoji Bodo/Glimt. Realno, pa pola ljudi niti ne zna za taj klub, nikad nisu ni čuli za njega. Ja jesam jer pratim i znam da su dobri, ali samo dobri. Glavu gore i Dinamo prolazi i to", zaključio je Branko Strupar.