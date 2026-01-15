Dinamo u ovim trenucima gubi u vrlo neobičnoj utakmici

Pripremna utakmica 0 Dinamo : 1 Hartberg

Sastav Dinama: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha

Dinamo igra pripremnu utakmicu, posljednju uoči nastavka sezone i utakmice s FCSB-om u Europskoj ligi. Protivnik je austrijski Hartberg.

Uživo

Utakmica je vrlo neobična jer se igra u dva dijela po 30 minuta, a zatim dva dijela po 25 minuta.

Utakmica je počela s deset minuta zakašnjenja. Ovaj sastav Dinama vrlo vjerojatno je onaj koji će početi protiv FCSB-a u četvrtak.

Prvi je zaprijetio Dinamo preko Gode u šestoj minuti. Dinamo je puno bolje otvorio utakmicu. Pritišče Austrijance, a Beljo je pogodio gredu u osmoj minuti.

GOL! Hartberg vodi. Iako su do sada rijetko prelazili centar, sada su poveli u 15. minuti preko Benjamina Markuša. Dinamo je u prvoj dionici od 30 minuta bio puno bolja momčad. Igralo se na polovici Hartberga većinu vremena, Plavi su imali nekoliko dobrih prilika, ali Hartberg je u vodstvu.

Utakmica je u tijeku