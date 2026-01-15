FREEMAIL
GENERALKA /

Dinamo u ovim trenucima gubi u vrlo neobičnoj utakmici

Dinamo u ovim trenucima gubi u vrlo neobičnoj utakmici
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tijek utakmic Dinamo-Hartberg pratite na portalu Net.hr

15.1.2026.
16:13
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Pripremna utakmica
15.01.2026.
16:00
0
Dinamo
 
:
1
Hartberg
 

Sastav Dinama: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha

Dinamo igra pripremnu utakmicu, posljednju uoči nastavka sezone i utakmice s FCSB-om u Europskoj ligi. Protivnik je austrijski Hartberg

Uživo

Utakmica je vrlo neobična jer se igra u dva dijela po 30 minuta, a zatim dva dijela po 25 minuta. 

Utakmica je počela s deset minuta zakašnjenja. Ovaj sastav Dinama vrlo vjerojatno je onaj koji će početi protiv FCSB-a u četvrtak.

Prvi je zaprijetio Dinamo preko Gode u šestoj minuti. Dinamo je puno bolje otvorio utakmicu. Pritišče Austrijance, a Beljo je pogodio gredu u osmoj minuti. 

GOL! Hartberg vodi. Iako su do sada rijetko prelazili centar, sada su poveli u 15. minuti preko Benjamina Markuša. Dinamo je u prvoj dionici od 30 minuta bio puno bolja momčad. Igralo se na polovici Hartberga većinu vremena, Plavi su imali nekoliko dobrih prilika, ali Hartberg je u vodstvu.

 

Utakmica je u tijeku

 

DinamoUživoPrijateljska Utakmica
