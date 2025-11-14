Uznemirujuća snimka! Užasna ozlijeda reprezentativca, propustit će i Svjetsko prvenstvo

Japan i Gana završili su svoje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i ove reprezentacijske prozore koriste za prijateljske utakmice. Japanci su u petak na domaćem terenu dobili Ganu 2:0, a utakmicu je obilježila teška ozljeda Abu Francisa.

Ganski veznjak koji nastupa za Toulouse doživio je tešku povredu gležnja u 51. minuti utakmice i morao je biti iznesen s terena. Nesretnoj ozlijedi kumovao je Ao Tanaka koji je pokušao udariti loptu, Francis je tada ušao u blok i Tanaka je umjesto lopte pogodio nogu nesretnog Ganca čije se stopalo potpuno okrenulo što možete vidjeti na uznemirujućoj snimci ispod.

Black stars midfielder Abu Francis sustains a serious injury against Japan. Let’s remember him in our prayers 🙏 💔🥹 pic.twitter.com/gQJXouijxC — asack_pius (@asacksportsGH) November 14, 2025

Tanaka se odmah ispričao i ganskom izborniku Ottu Addu i cijeloj reprezentaciji, a nažalost, Abu Francis će morati propustiti ostatak sezone kao i Svjetsko prvenstvo. Želimo mu uspješan oporavak.

