FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKO ZA GLEDATI /

Uznemirujuća snimka! Užasna ozlijeda reprezentativca, propustit će i Svjetsko prvenstvo

Uznemirujuća snimka! Užasna ozlijeda reprezentativca, propustit će i Svjetsko prvenstvo
×
Foto: Str/afp/profimedia

Ganski veznjak koji nastupa za Toulouse doživio je tešku povredu gležnja u 51. minuti utakmice

14.11.2025.
16:55
Sportski.net
Str/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Japan i Gana završili su svoje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i ove reprezentacijske prozore koriste za prijateljske utakmice. Japanci su u petak na domaćem terenu dobili Ganu 2:0, a utakmicu je obilježila teška ozljeda Abu Francisa.

Ganski veznjak koji nastupa za Toulouse doživio je tešku povredu gležnja u 51. minuti utakmice i morao je biti iznesen s terena. Nesretnoj ozlijedi kumovao je Ao Tanaka koji je pokušao udariti loptu, Francis je tada ušao u blok i Tanaka je umjesto lopte pogodio nogu nesretnog Ganca čije se stopalo potpuno okrenulo što možete vidjeti na uznemirujućoj snimci ispod.

 

Tanaka se odmah ispričao i ganskom izborniku Ottu Addu i cijeloj reprezentaciji, a nažalost, Abu Francis će morati propustiti ostatak sezone kao i Svjetsko prvenstvo. Želimo mu uspješan oporavak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

GanaJapanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.OzlijedaUznemirujuća Snimka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKO ZA GLEDATI /
Uznemirujuća snimka! Užasna ozlijeda reprezentativca, propustit će i Svjetsko prvenstvo