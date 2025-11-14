FREEMAIL
Velika nogometna zvijezda srušila se na treningu: Ovo su najnovije informacije

Foto: Odd Andersen/afp/profimedia

'Oscar je klinički dobro i stabilno, hospitaliziran je na kardiološkom odjelu i podvrgnut će se dodatnim pretragama ovog petka'

14.11.2025.
14:44
Hina
Odd Andersen/afp/profimedia
Brazilski veznjak Oscar (34) u stabilnom je stanju, međutim i dalje je hospitaliziran u Albert Einstein Israelite bolnici u Sao Paulu u koju je primljen nakon što se u utorak srušio na treningu. 

Oscar se srušio za vrijeme treninga Sao Paula nakon čega je hitno prevezen u bolnicu gdje mu je dijagnosticirana vazovagalna sinkopa.

Vazovagalna sinkopa predstavlja gubitak svijesti koji nastaje zbog pretjerane reakcije na određene podražaje iz okoline.

Naziva se i neurokardiogena ili refleksna sinkopa i predstavlja najčešći uzrok nesvjestice. Epizoda obično traje samo nekoliko sekundi i oporavak je brz. Međutim, kada se dogodi kod vrhunskih sportaša, pokreće niz kliničkih protokola kako bi se isključili potencijalno ozbiljni srčani uzroci.

Velika nogometna zvijezda srušila se na treningu: Ovo su najnovije informacije
Foto: Sebo47, Sfsi/alamy/profimedia

"Oscar je klinički dobro i stabilno, hospitaliziran je na kardiološkom odjelu i podvrgnut će se dodatnim pretragama ovog petka," objavio je klub.

Oscar se u prosincu prošle godine vratio u Sao Paulo potpisavši trogodišnji ugovor sa svojim klubom iz djetinjstva. Tijekom karijere je igrao i za Internacional, Chelsea i kineski Shanghai Port.

Za reprezentaciju Brazila je upisao 48 nastupa i postigao 12 golova.

Oscar
