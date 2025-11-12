Bivša zvijezda Chelseaja srušila se na treningu: U bolnici je zbog problema sa srcem

Nekadašnji veznjak Chelseaja i brazilske reprezentacije Oscar u utorak je završio u bolnici u Sao Paulu zbog problema za srcem.

Naime, 34-godišnji je igrač Sao Paula kolabirao prilikom klupskog testiranja u sklopu priprema za novu sezonu. Odmah mu je pomoć pružio klupski liječnički tim i osoblje bolnice Einstein Israelita u Sao Paulu, koji su već bili prisutni na licu mjesta.

Brazilski Globo piše da je Oscar na intenzivnoj njezi i da bi ovo moglo značiti kraj njegove karijere.

„U skladu sa standardnom procedurom i poštujući privatnost igrača, nove informacije bit će objavljene čim liječnički tim stigne do novih informacija, u dogovoru s Oscarom“, dodaje se u izjavi kluba, a posljednje informacije govore da je Oscar u stabilnom stanju primljen u bolnicu.

Oscar se ponovno pridružio Sao Paulu u prosincu 2024. Tijekom sezone 2025. odigrao je 27 utakmica u svim natjecanjima za Sao Paulo, postigavši ​​tri gola i 11 asistencija, ali je proveo značajno vrijeme izbivajući zbog mišićnih ozljeda i prijeloma donjeg dijela leđa.

Oscar se vratio u Sao Paulo nakon sedam godina u Kini sa Shanghai Portom, gdje je osvojio tri naslova kineske Superlige. Prethodno je proveo pet i pol godina u Chelseaju, osvojivši dva puta Premier ligu, između 2012. i 2017., te je odigrao 48 utakmica za brazilsku reprezentaciju.

